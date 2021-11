Belen e Antonino, il fratello della Rodriguez rompe il silenzio

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati? Jeremias, il fratello di lei, ha rotto finalmente il silenzio sui social.

Belen Rodriguez è ancora una volta al centro della cronaca rosa. Da qualche tempo infatti si mormora di una crisi tra lei e il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, dalla quale ha avuto una figlia Luna Marie.

I due, almeno per il momento, non hanno mai parlato apertamente di quanto sta accadendo nella loro vita privata e questo purtroppo ha causato la nascita di numerosi gossip sul loro conto. Gli utenti della rete sono curiosi di conoscere la verità e durante il corso di queste settimane non sono di certo mancate critiche o attacchi alla bella modella argentina, in quanto la si accusa, in maniera del tutto ingiusta e irrispettosa di cambiare continuamente il proprio partener e c’è addirittura chi insinua che abbia usato Spinalbese, prendendolo in giro. Ma qual è la verità?

A confermare che purtroppo tra loro non scorre buon sangue, sembrerebbe pensarci Jeremias Rodriguez che sui social ha rotto il silenzio.

Jeremias Rodriguez rompe il silenzio su Belen e Antonino? Le sue parole

Jeremias Rodriguez, è bene precisare, che non ha fatto nomi e cognomi, ma non è la prima volta che sui social fa un intervento molto simile a questo. Anche quando sua sorella decise di terminare la sua relazione con Stefano De Martino, ci furono dei commenti simili. Per questo motivo gli utenti della rete si sono convinti che le sue parole siano rivolte ad Antonino Spinalbese, supponendo che la relazione tra lui e Belen sia purtroppo giunta al capolinea dopo un solo anno di amore.

“Le persone non sono quello che dicono, sono quello che fanno“ ha scritto il fratello di Belen su Instagram, come potete notare dallo scatto che abbiamo deciso di incorporare in fondo a questo articolo. Nulla di più e nulla di meno. Poche e semplici parole che arrivano dritte al punto, facendo presupporre che dall’altra parte ci siano state soltanto parole e pochi fatti, ma sarà realmente così o Jeremias ha voluto scrivere quelle parole senza voler commentare la relazione di sua sorella?

Almeno per il momento non c’è alcuna certezza a riguardo, ma gli utenti della rete sono più curiosi che mai di conoscere la verità, ma la bella modella argentina almeno per il momento non ha alcuna intenzione di parlare della sua vita privata ma sicuramente con il passare del tempo farà maggiore chiarezza a riguardo, come ha sempre fatto durante il corso della sua carriera.