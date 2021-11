Grande Fratello Vip, finisce tutto: “Non può esserci niente”

Il Grande Fratello Vip sgancia l’ennesimo colpo di scena: finiscono i giochi! L’ultimo appuntamento ha sconvolto gli equilibri già precari all’interno della casa. Niente dopo la puntata è più come prima, anzi sono subentrate nuove dinamiche che hanno rivoluzionato le relazioni tra i concorrenti.

Il Grande Fratello Vip ha animato il lunedì sera dei telespettatori con la consueta prima messa in onda settimanale delle storie dei vipponi più amati. Alfonso Signorini le sta provando tutte per acquietare gli animi dei gieffini, ma le carte sono state sfoderate, e tra una discussione e l’altra, salta fuori l’impensabile separazione tra due personaggi molto amati. Chi l’avrebbe mai detto? La serenità è un obiettivo lontano da raggiungere all’interno della casa più spiata d’Italia, specialmente dopo l’ultimo evento. Cambia tutto.

Il Grande Fratello Vip continua ad intrattenere con le vicende dei vipponi più in voga degli ultimi tempi. Alfonso Signorini da bravo conduttore, cerca sempre di far ragionare i concorrenti sulle situazioni che si sono create all’interno della casa, ma con la cocciutaggine non può niente. Dove le parole non bastano, subentrano i fatti. Proprio le azioni hanno cambiato l’ordine delle cose, determinando un cambio di scena che ha lasciato senza parole i fan e i concorrenti.

Che questo sia il GF Vip più polemico, non ci sono dubbi. Gli scorsi anni ci sono stati litigi e separazioni importanti, ma quest’anno sembra proprio che portare avanti amori e amicizie sia sempre più difficile. E’ il caso dell’agitazione creatasi a causa dell’inaspettata e sfrenata gelosia del gieffino, il quale a sua volta non tollera che lo si consideri “finto”.

Ancora tra scontri e incontri, c’è spazio per l’ennesimo punto di rottura, forse il più triste per i fan dei concorrenti, perché sembra assurdo che dopo tanta felicità, sia questa la conclusione.

Grande Fratello Vip sgancia la bomba: finisce tutto!

Se credi che il reality più discusso non abbia più delle novità, ti stai sbagliando. Il motivo? Ci sono nuovi eventi sconvolgenti che nessuno si sarebbe mai aspettato. Infatti, non mancano le critiche anche per il concorrente più amato, chi l’avrebbe mai detto che pure lui sarebbe stato criticato? Del resto, non può essere altrimenti. La legge del Big Brother vale per tutti, senza sconti. Nelle discussioni, volano stracci tra due gieffini! La lontananza e le incomprensioni hanno segnato la fine di tutto.

Si tratta della coppia formata da Nicola Pisu e Miriana Trevisan! A seguito dell’uscita del gieffino, è accaduto qualcosa che è stato definito dagli altri concorrenti impensabile e sconcertante. Che tra i due il sereno sia andato via è chiaro, ma che addirittura si parlasse di rinascita per l’uscita di Pisu, è risultato esagerato anche per chi è sempre stato vicino alla vippona. Ma non è solo questo, perché è assurda la dinamica degli eventi.

Lo scontro a fuoco è scoppiato quando il gieffino richiede un confronto diretto con la showgirl, la quale sembra quasi essere sorpresa dalle parole del ragazzo. Nicola è sempre stato molto legato ed innamorato della donna, ma in questo incontro ha voluto dire tutta la verità. Esprime il suo malcontento verso Miriana, infatti afferma che con la scusa di tutelarlo per non farlo soffrire, ha finito, secondo l’ex gieffino, per prendersi gioco di lui.

L’amore non è sbocciato, e secondo la Trevisan si è trattato soltanto di una forte attrazione, ma al di fuori del reality non può esserci nulla, neanche amicizia! Si tratta di un cambiamento drastico, perché la situazione si è ribaltata. L’affetto era evidente tra i due, ma poi all’improvviso la showgirl ha fatto marcia indietro.

Anche gli altri concorrenti non hanno particolarmente apprezzato la reazione di Miriana, la quale oltre a non sentire la sua mancanza, si è sentita felicissima dell’uscita del ragazzo. Infatti, Katia Ricciarelli non ha perso tempo per dirgliene quattro e nel fare il suo nome in nomination.

Se la gieffina credeva di aver risolto i suoi problemi si sbaglia di grosso, perché per il suo comportamento non ha ottenuto nessuna ripresa, ma la nomination e potrebbe presto uscire!