Pasta e fagioli perfetta: il trucco che la rende irresistibile

La pasta e fagioli è il tipico primo piatto caldo che si prepara nelle fredde giornate autunnali, ma non solo. Esistono così tante varianti che è possibile prepararla in qualsiasi periodo dell’anno, dato il suo inconfondibile gusto e le proprietà nutritive che contiene. Ecco il trucco per lasciare senza parole i tuoi ospiti!

La pasta e fagioli è senza dubbio un must have della cucina italiana, perché è salutare e dal gusto buonissimo. E’ un primo piatto tipico della nostra cultura culinaria, ma in ogni Regione vanta delle sue peculiarità, rendendo ancora una volta il nostro Paese maestro nella preparazione di pasta e piatti caldi. Ciò che più la contraddistingue è la sua varietà, ma anche il fatto di essere un piatto economico e dal grande valore nutrizionale, tanto che non manca mai nelle diete e nel fabbisogno alimentare. Sai che è tanto gustosa quanto ricca di insidie la sua preparazione? Scommetto che anche tu fai degli errori comunissimi, ecco la guida che fa al caso tuo.

La pasta e fagioli non ha delle origini ben definite, quello che è certo è che è diffusa in tutta la Penisola, perché ogni area vanta della sua cultura culinaria per rendere questo piatto, per quanto semplice, imitato in tutto il mondo.

Basta ricordare i film di Bud Spencer e Terence Hill che consumavano chili e chili di fagioli! Anche il cinema ha messo in scena l’ampio utilizzo che si fa di questo prodotto, economico, salutare ed energetico!

Se invece il tuo intento è preparare una ricetta salutare, ecco il trucco per eccellenza che ti farà avere un successo con i tuoi ospiti!

Pasta e fagioli, ecco il trucco infallibile per primo squisito!

Innanzitutto, bisogna partire dalla materia prima. Se vuoi che il tuo piatto sia gustoso e dal sapore indimenticabile, ricorda che bisogna saper valorizzare la genuinità di un prodotto così semplice. Infatti, opta per fagioli secchi da mettere in ammollo in acqua fredda, non usare quelli già cotti, il motivo è semplice. Questi si sfaldano prima e potrebbero compromettere la densità della crema.

Quindi, mettili in ammollo e pazienta un po’, magari preparane un po’ di più, puoi sempre congelarli e riutilizzare in seguito i tuoi legumi preferiti!

Inoltre, proprio perché si tratta di un alimento semplice è necessario che tu lo condisca con delle erbe e spezie gustose, senza abbondare con il sale, che è il nemico della salute se aggiunto in grandi quantità. Prepara una ricetta unica con curcuma, zenzero e erba cipollina, vedrai che non te ne pentirai!

Proprio perché il gusto personale influenza molto la preparazione dei tuoi piatti, puoi anche optare per un preparato di fagioli più liquido e meno cremoso. Ma ricorda, più è liquido più si compromette il gusto.

Devi necessariamente sapere che i fagioli sono molto più gustosi quando sono passati con un mixer e diventano una crema, la quale può essere accompagnata anche con i crostini sostituendo la pasta. Ma non finisce qui.

Il trucco infallibile si rivela essere quello che non ti aspetti. Dopo aver rispettato regole fondamentali, come la preparazione del soffritto con la cipolla, devi assolutamente aggiungere quel prodotto che conferisce la cremosità che vorresti, e quel gusto indimenticabile!

Si tratta del concentrato di pomodoro, credimi basta metterne un cucchiaino per rendere il tuo piatto perfetto anche per i più scettici.