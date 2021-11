Diego Tavani, chi è il cavaliere di Uomini e Donne: età, altezza, vita privata, figlio e il passato da calciatore.

Diego Tavani è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e donne. Romano, schietto, sincero e sempre con la battuta pronta, si è messo in luce per il suo carattere deciso e vivace. Diego ha conquistato immediatamente le simpatie del parterre femminile uscendo con diverse dame. Il suo obiettivo è trovare l’amore, ma chi è davvero Diego? Quanti anni ha? E’ già stato sposato? Andiamo a scoprire tutto.

Nome : Diego Tavani

: Diego Tavani Luogo di Nascita : Roma

: Roma Data di nascita : 21 settembre 1979

: 21 settembre 1979 Segno Zodiacale : Vergine

: Vergine Professione : commerciante

: commerciante Profilo Instagram: diego_tavani

Chi è Diego Tavani di Uomini e Donne: carriera, vita privata e Uomini e donne

Diego Tavani è nato a Roma il 21 settembre 1979. A settemre 2021 partecipa a Uomini e Donne con l’intento di trovare l’amore dopo la fine della sua storia precedente da cui è nato il figlio Leonardo.

“Dall’ultima storia ho capito di non aver ancora appreso la lezione e ho ripetuto alcuni errori del passato. Ho fatto un percorso di psicoterapia per migliorarmi ed essere un padre risolto per mio figlio. Adesso voglio dimostrare a me stesso di aver imparato”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Diego vive e lavora a Roma in un bat tabacchi di proprietà di famiglia. Prima di impegnarsi nell’attività di famiglia, Diego ha tentato la carriera sportiva. Come riporta Transfermarkt, ha ricoperto il ruolo di portiere nella Turris, squadra che milita in Serie C.

Ufficialmente single, a Uomini e Donne, Diego è uscito inizialmente con Vittoria, ma la frequentazione è finita poco dopo settimane. Diego, poi, dopo la fine della storia tra Marcello e Ida, ha cominciato ad uscire con quest’ultima. Nonostante il reciproco interesse, i baci e il sentimento che stava nascendo, di fronte alla voglia di ida di lasciare il programma insieme, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, ha fatto un passo indietro.

Il sogno di trovare l’amore e costruire una storia importante, tuttavia, continua ad esserci. “Spero di incontrare donne diverse rispetto al passato. Se sono ancora solo in buona parte è anche mia responsabilità, perché a volte non ho avuto il coraggio di ascoltare i consigli”, ha spiegato ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.