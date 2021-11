Un Professore anticipazioni: la reazione di Simone che cambia tutto

Giovedì in prima serata su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della fiction tv con Alessandro Gassmann, “Un professore”

Dopo il grande successo della prima puntata, la fiction “Un professore”, in onda su Rai 1 e con protagonista Alessandro Gassmann, è pronta a tornare giovedì sera con il secondo appuntamento. Ottimo l’inizio per la nuova serie tv, che vede come protagonista femminile Claudia Pandolfi, anche lei molto apprezzata dal pubblico. C’è qualche anticipazione su quello che si vedrà nella prossima puntata, con le vicende del professor Dante e dei suoi alunni, con i quali crea un rapporto umano che va al di là della classica didattica.

Stavolta il professore spiegherà Kant ai suoi ragazzi, soffermandosi sulla legge morale. Nel rivedere Anita le chiederà di non parlare a Manuel di come loro si sono conosciuti. Si tratta, infatti, di un segreto di cui a Simone non ha mai parlato. Intanto Dante farà la conoscenza di Cecilia, che è la mamma di Aureliano e rappresentante di classe dei genitori. Va detto che il professore non resta indifferente al fascino della donna.

Un professore, cosa accadrà dopo il grande successo della prima puntata

Intanto Manuel si trova coinvolto in una situazione complicata con Sbarra, un ragazzo incline alla malavita che gli chiederà di spacciare droga per suo conto. Dante poi cercherà di aiutare Pin, facendolo uscire di casa e provando a stimolarlo con il mito della caverna di Platone. Il tema dell’amore secondo il filoso greco sarà argomento della lezione, alla quale assiste anche Cecilia, che ne rimarrà assolutamente conquistata. Intanto Manuel è alle prese con le vessazioni di Sbarra: dovrà nascondere un’auto rubata e continuare a spacciare droga.

Per fortuna il professore si accorge che qualcosa non va per il verso giusto e decide di avvisare Anita, ma per lui sarà molto difficile parlarle. Il loro difficile passato, infatti, si intromette creando una sorta di muro difficile da oltrepassare. Manuel, comunque, organizza una festa ma non partecipa, in quanto impegnato con Alice, una donna più grande di lui che ha conosciuto e per il quale ha velocemente perso la testa.