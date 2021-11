“Non mi guardo mai allo specchio”: la confessione della grande attrice

Attrice amata da tutto il mondo, decide di rivelare il segreto che nessuno conosce! I fan sono rimasti letteralmente senza parole, perché mai avrebbero potuto credere che questo potesse essere un suo vizio, specialmente dato il lavoro che fa! Ecco la verità sulla stranezza della professionista.

Il mestiere di attrice le calza a pennello, testimonia ciò l’incredibile successo ottenuto a livello internazionale. Non tutti però sanno che il mondo dello spettacolo non è tutto rose e fiori, specialmente perché ci sono delle stranezze che soltanto i più vicini ai vip conoscono, il motivo? Si tratta di situazioni al limite dell’assurdo, che sono del tutto inaspettate, soprattutto se si tiene conto del mestiere dei personaggi in questione. Rimarrai senza parole quando scoprirai la verità.

L’attrice in questione è nota principalmente per la sua bellezza, ma anche per l’icona che è stata creata attorno alla sua figura nel corso degli anni Novanta e Duemila. Chi non avrebbe voluto essere come lei? In tante hanno cercato di imitarla, ma il suo stile è unico ed inimitabile, tanto che raggiunge il successo con una serie molto famosa.

Tra una news a l’altra, questa non può assolutamente passare inosservata, perché la star in questione vanta di un successo mondiale! Ecco l’assurda mania.

Attrice di fama mondiale confessa la sua ossessione

Se credi che i personaggi famosi non abbiano problemi, ti sbagli di grosso! Testimoniano ciò gli eventi personali che colpiscono anche i beniamini del mondo dello spettacolo. Infatti, un’interprete molto seguita ha confessato il dramma dei suoi momenti bui, sconvolgendo non poco i fan che da sempre l’hanno sostenuta. Le novità però non finiscono qui perché la star mondiale ha una fobia che è in netto contrasto con la sua professione!

Si tratta proprio dell’inimitabile icona di stile Pamela Anderson! Chi non la conosce? La star della storica serie tv americana Baywatch nasconde un segreto che mai nessuno avrebbe immaginato, perché ci si domanda come ha affrontato la sua professione?

Non è solo un’attrice, ma ha anche scritto dei libri sul mondo dello spettacolo, nel 2004 Star, incentrato su i giovani che vogliono raggiungere il successo, e nel 2005 Star Struck, che tratta le tematiche tipiche dell’essere un personaggio famoso.

Tra le passioni della professionista, c’è anche la più grande ossessione della beniamina protagonista del piccolo schermo durante gli anni Novanta. La Anderson non sopporta la immagini riflesse! Da non crederci, perché data la sua evidente bellezza, la si immagina spesso a specchiarsi per prendersi cura di sé.

Soprattutto perché tra uno scatto e l’altro, data la sua carriera di fotomodella, sia abituata a rivedersi per scegliere la foto migliore, ma lei non lo fa. Non si è mai addirittura rivista dopo aver girato le scene, perché soffre di una fobia.

Si tratta di esioptrophobia che consiste nella paura a vedere gli oggetti riflessi, ma anche il proprio. Infatti, gli specchi sono aboliti a casa sua!