La famosissima attrice americana ha un’abitudine davvero strana. Anzi, la sua è una vera e propria fobia che l’accompagna da sempre

Attrici e dive del cinema alle prese con manie e abitudini davvero strane. Spesso si tratta di veri e propri capricci, altre di fobie che sono in comune anche con le persone normali. Ma talvolta c’entra anche la vanità, e il fanatismo. Del resto la donna che incanta gli uomini è talvolta quasi ossessionata dalla propria immagine.

Tante ore trascorse davanti lo specchio a farsi bella, curando continuamente il proprio aspetto esteriore. Eppure c’è anche chi gli specchi non lo vuole vedere: esiste una vera e propria fobia, una paura. Si chiama eisopotrofobia, ed è appunto il terrore degli specchi. Non va confuso con la fobia per la propria immagine riflessa, ma il terrore per gli specchi in quanto tale.

La fobia della famosissima attrice è da non credere: ecco cosa non guarda

È l’effetto degli oggetti riflessi che spaventa chi ha questo problema, tanto che evita sempre di guardare al loro interno, anche quando si tratta della propria immagine, ovviamente. Una fobia che si riflette anche con la televisione, che più o meno produce lo stesso effetto. Va bene con gli specchi che sono oggetti di uso comune, ma la televisione è familiare per pochi.

Infatti, c’è una famosissima attrice americana che ha questa fobia, e per questo è terrorizzata dal vedere la propria immagine riflessa, ma anche dagli specchi in generale. Si tratta di Pamela Anderson, un’icona sexy degli anni duemila con la sua prorompente bellezza. Diventata una star con “Baywatch“, Pamela non ne vuole sapere di vedere specchi e oggetti riflettenti, a maggior ragione se in essi c’è la sua immagine. Ecco perché Pamela non ama vedersi in tv, nelle repliche delle serie a cui partecipato.