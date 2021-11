Pesante provocazione per Belen Rodriguez: la modella perde le staffe

Belen Rodriguez è stata vittima di una pesante provocazione sul web, ma la conduttrice di Tu sì que vales ha risposto per le rime.

Belen Rodriguez di recente è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa. Da qualche tempo, infatti, poco dopo la nascita della sua secondogenita Luna Marie, sul web si mormora di una possibile crisi di coppia tra lei e Antonino Spinalbese, il suo nuovo compagno.

I due non hanno mai smentito o confermato tale indiscrezione sulla loro vita privata, ma è pur vero che sono apparsi in alcuni contenuti social l’uno dell’altro, quasi come se si volesse smentire il chiacchiericcio sul loro conto. Il web però continua a mormorare e alla conduttrice di Tu sì que vales è arrivata sui social l’ennesima provocazione da parte di uno dei suoi haters.

Quest’ultimo, facendo riferimento alla vita sentimentale della bella modella argentina, le ha chiesto in maniera provocatoria chi sarà il suo prossimo compagno, insinuando che li cambi di continuo. Belen Rodriguez ha perso le staffe e ha risposto a tono a chi voleva soltanto farla infuriare.

Belen Rodriguez perde le staffe: botta e risposta con l’hater

Belen Rodriguez, probabilmente a sua insaputa, si è ritrovata al centro dell’ennesimo gossip sul suo conto. In quanto si mormora da qualche tempo che lei e il suo nuovo compagno siano entrati in crisi dopo la nascita della loro piccola, ma ci teniamo a specificare che nessuno dei diretti interessati ha mai confermato tale notizia, ma nemmeno smentito e per questo motivo la notizia non smette di placarsi sul loro conto.

Per questo motivo l’hater ha colto la palla in balzo, chiedendo in maniera assolutamente provocatoria alla bella modella argentina chi abbia scelto come suo prossimo compagno di vita. Probabilmente ha lasciato questo commento senza nemmeno pensare che la diretta interessata potesse risponderle. Invece è successo e la conduttrice di Tu sì que vales, come potete vedere dallo screen incorporato in fondo a questo articolo, non si è affatto trattenuta.

“Probabilmente sono cavoli miei“ ha tuonato la Rodriguez, sottolineando, come è giusto che sia, che la sua vita sentimentale riguarda soltanto lei e non di certo persone che non hanno nulla a che fare con il suo privato. Anche se la risposta di Belen non è passata indifferente agli occhi degli utenti della rete. In quanto in molti hanno sottolineando come Belen abbia detto che sono sue cose personali, senza però smentire la crisi di coppia con Antonino Spinalbese.

Belen e Antonio sono in crisi oppure tutto questo è un gossip privo di fondamenta?