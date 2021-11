Test: quello che vedi per primo rivela la tua indole nascosta in amore

Cosa vedi per primo? Il test rivela quale è la tua indole nascosta in amore

Con questo test di oggi puoi scoprire qualcosa in più su di te e soprattutto sulla tua vita sentimentale.

Si basa sullo studio delle caratteristiche più nascoste per te: quelle che definiscono il subconscio.

Ti proponiamo una immagine che è un’illusione pittorica. Questa è piena di significati e simboli diversi.

Ognuno di noi nota pe primo qualcosa che riguarda se stesso. Ovviamente più guardi l’immagine più simboli nascosti riuscirai a trovare.

Ma inizia il divertimento con il test dell’indole nascosta in amore

Test: cosa vedi per primo? Scopri la tua indole nascosta in amore

Per fare il test che rivela la tua indole nascosta in amore, ti basterà guardare l’immagine qui sotto e rispondere alla domanda: quale è la prima cosa che ho visto?

Appena scoperto ciò puoi scoprire cosa nasconde il tuo subconscio sulle questioni d’amore.

Iniziamo a giocare!

1) Due alberi

Se per prima cosa hai notato i due alberi, significa che sei abituato alle difficoltà. Nel tuo passato, soprattutto amoroso, hai dovuto superare ostacoli e criticità.

Proprio a causa di queste difficoltà, hai imparato a non fidarti con molta facilità del tuo partner. Ad ogni nuovo incontro studi la tua preda dalla testa ai piedi e cerchi di capire come comportarti per non rimanere ferita.

So che i tradimenti e gli ostacoli ti hanno fatto molto male, ma cerca di vivere la vita con più tranquillità e meno sugli attenti.

2) Un uomo con i baffi

Per prima cosa hai visto il volto di un uomo con i baffi? Allora sei una persona che pensa che la vita in solitudine sia molto meglio.

Probabilmente hai avuto un trauma nella tua infanzia che hai associato alle relazioni interpersonali.

Ricordati che da soli i problemi sembrano montagne insormontabili, ma in buona compagnia potresti riuscire a vederli da un altra prospettiva che li renderà meno mastodontici.

3) Una coppia che balla

Se il primo simbolo che hai visto è una coppia che balla al centro dell’immagina, allora significa che percepisci l’amore in coppia come qualcosa di equo e stabile.

La tua priorità in amore è che la relazione sia pacifica e armoniosa. Proprio per questo, prendi molto in considerazione le differenze personali.

Ciò ti aiuta a capire cosa ti potrebbe piacere nel tuo futuro. Sei alla ricerca della tua anima gemella e non vuoi assolutamente perdere tempo invano