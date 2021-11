Uomini e Donne puntata 15/11/21, gelo in studio: la confessione spezza il cuore

A Uomini e Donne è arrivata la confessione che ha spezzato il cuore del pubblico in studio: non aveva mai osato dirlo prima.

Uomini e Donne è partito con il botto in questa prima puntata della settimana. Ovviamente si inizia con il Trono Over dove al centro dello studio, in maniera del tutto inaspettata, ci sono Biagio e Sara.

Il cavaliere, dopo essersi sfogato con la redazione, rivelando di sentirsi usato dalle donne che ha frequentato che lo avrebbero soltanto sfruttato per cena e cose costose, ha deciso di riprovarci per la terza volta con la dama, che non ha mai nascosto di essere innamorata di lui. Nonostante tutto lui ci ha voluto riprovare e ha confermato che non potrà mai esserci nulla tra loro, se non amicizia, e questo gli attira numerose critiche in studio.

In quanto lo si accusa di aver giocato con i sentimenti di Sara, soprattutto perchè durante l’uscita c’è stato un bacio, visto che era pienamente a conoscenza di ciò che lei ha sempre provato per lui e non ha mai dimenticato. Lui nega affermando che abbia voluto dare un’ultima chance al loro rapporto, ma gli opinionisti sono convinti lo abbia fatto soltanto per avere una maggiore spazio all’interno della puntata, ma attenzione perché le cose non finiscono di certo qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dramma a Uomini e Donne: struggente racconto

Andrea Nicole fa una confessione a cuore aperto a Uomini e Donne

Si passa ai protagonisti del Trono Classico e Maria De Filippi mostra a Ciprian la nuova esterna tra Andrea Nicole e Alessandro. Lui confida di esserci rimasto male che lei abbia fatto una confidenza così importante soltanto all’altro ragazzo, quando gli ha raccontato di aver avuto paura di essere una delusione per i suoi genitori.

La tronista gli è spiega che il tutto è nato in maniera naturale ed approfondiscono insieme l’argomento. Lei gli racconta tutto ciò che ha provato e quello che prova durante questo suo percorso a Uomini e Donne. Tra i due scatta anche il bacio e lui si è commosso nel rivedere il tutto in studio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne, Gemma Galgani assente: il motivo preoccupa i fan

Andrea però confida di ritenere il ragazzo poco forte per affrontare la storia che lei si porta alle spalle. “Ho paura di essere un macigno”.

Lei ha paura anche che il compagno con cui creare una storia possa un giorno stancarsi di lei perché vuole un figlio, ma Gianni Sperti prova a rassicurarla affermando che che molte donne nate biologicamente così non possono avere figli e non per questo devono essere emarginate. Nel caso si può procedere con l’adozione, ma dopo questo discorso si passa a Roberta e Samuele. Lui si apre tantissimo con la tronista. Tant’è che scatta anche il bacio.