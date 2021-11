Quanti anni hai veramente? Scoprilo con il test di oggi

Il test di oggi riguarda la tua vera età. In base alla risposta che darai, potrai scoprire qual è la tua vera età mentale

Il test di oggi riguarda la tua vera età. Oggi potrai scoprire quanti anni hai nella tua testa, quanti ne dimostri veramente. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono dei cani. Riesci a contarli? Quanti cani vedi nella foto? Prova a dare la risposta in tempi brevi e prendi appunti, per evitare di contare lo stesso animale due volte. Affinché il test possa dare un esito valido, prova a dare una risposta in meno di un minuto.

Dovrai semplicemente individuare il numero di cani in questa figura. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Hai visto 4 cani: la tua età mentale oscilla tra i 20 e i 25 anni. Sei una persona creativa, ami molto l’arte e ti piace guardare il mondo anche attraverso gli occhi di chi ti circonda. Sei giovane fino al midollo e lo sarai per sempre.

Hai visto 5 cani : la tua età mentale va dai 25 ai 30 anni. Sei una persona semplice, non ti piacciono le situazioni troppo difficili. Questo aspetto del tuo carattere vale per le relazioni amorose e per i rapporti più superficiali. L’importante è evitare guai.

Hai visto 6 cani : la tua età mentale oscilla tra i 30 e i 40 anni. Valuti sempre ogni dettaglio prima di prendere una decisione importante. Sei un riferimento per gli altri grazie alla tua saggezza. Non ti piace stare al centro dell'attenzione.

: la tua età mentale oscilla tra i 30 e i 40 anni. Valuti sempre ogni dettaglio prima di prendere una decisione importante. Sei un riferimento per gli altri grazie alla tua saggezza. Non ti piace stare al centro dell’attenzione. Hai visto 7 cani: hai l’età mentale di un bambino. Sei infantile, hai impiegato molto più di un minuto per provare a trovare il numero maggiore di dettagli. Probabilmente hai visto cani anche dove non c’erano. Questo aspetto del tuo carattere ti rende egocentrico e poco affidabile agli occhi delle altre persone. È arrivato il momento di crescere e maturare.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quanti cani hai individuato? Il profilo corrispondeva alla tua età anagrafica? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.