Uomini e donne, tragica confessione: “Io vittima di bullismo, la boxe mi ha tolto dalla strada”. Il corteggiatore si lascia andare e confessa

Il corteggiatore di Uomini e Donne si lascia andare a una struggente confessione. Nonostante l’aspetto da duro e un carattere sicuramente forte, dentro di sé nasconde una storia di sofferenza e di difficoltà. Un passato difficile che porta nel suo cuore, e che cerca di nascondere. In un’intervista al magazine ufficiale del programma, ha parlato del bullismo e delle tante difficoltà che ha dovuto affrontare quando era piccolo.

Per fortuna, non senza problemi, è riuscito a superare queste difficoltà. Ma lo ha fatto soltanto costruendosi una corazza. “Ero un bambino buono – ha spiegato – e quindi una preda facile per i maledetti bulli. Mi sono dovuto difendere dalla cattiveria, per questo mi sono iscritto a pugilato”. Questa la sua spiegazione di come è nata la sua passione.

Uomini e donne, la drammatica confessione del corteggiatore emoziona il pubblico

“La boxe mi ha tolto dalla strada, da certe brutte amicizie e mi ha insegnato molto. Mi ha dato uno stile di vita sano”. Dalle sue parole molti ragazzi in difficoltà come lui potrebbero aver un buon esempio. “Spero solo che la persona che mi starà accanto mi apprezzi per quelli che sono”. Parliamo di Luca Salatino, corteggiatore di Uomini e Donne.

Un ragazzo buono e gentile che dietro l’aspetto di un uomo duro nasconde una personalità gentile, ma soprattutto un carattere nobile. Visto che la boxe gli ha insegnato valori importanti. Soprattutto quello di capire cosa significa la violenza gratuita, e un altro molto importante: la lealtà. Quella che lui cerca di portare anche nelle sue esperienze di vita.