Un professore anticipazioni: gelosie e guai, pericoli per Manuel

Un professore è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e le anticipazioni lasceranno tutti col fiato sospeso!

Un Professore, dopo il successo ottenuto durante la scorsa settimana, è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Anche questa settimana la fiction che vede protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi incanterà i telespettatori come soltanto loro sanno fanno e tenetevi forte perchè in questo secondo appuntamento non mancheranno i colpi di scena, ma anche guai e attacchi di gelosia.

In particolar modo al centro dell’attenzione ci sarà il personaggio di Manuel, che si metterà nei guai. Il ragazzo non solo finirà in un brutto giro, finendo in guai seri, ma nemmeno la sua vita sentimentale e privata se la passa così bene. In quanto ci saranno scenate di gelosia che cambieranno ogni cosa tra i protagonisti della fiction di successo di Rai 1.

Le anticipazioni di Un Professore sono pronte a sconvolgere le dinamiche del precedente appuntamento e a rivoluzionare ogni cosa.

Anticipazioni Un professore: Manuel finisce nei guai, non c’è via di scampo

L’amicizia tra Sbarra e Manuel aveva già fatto intuire ai telespettatori che non avrebbe portato a nulla di buono e così sarà. Il piccolo malavitoso ordinerà al ragazzo di spacciare per lui e questo, non avendo altra scelta di fronte al suo cammino, accetta ed inizia a mettersi nei guai seri.

Da quel momento il suo atteggiamento diventa ogni giorno che passa più sospetto e ciò non sfugge all’attenzione di Dante, che inizia a comprendere che dietro al ragazzo si nasconde un oscuro segreto ed intuisce che è l’ora di agire prima che si arrivi ad un punto di non ritorno.

Manuel riceve da Sbarra due incarichi. Il primo è quello di iniziare a spacciare, come abbiamo iniziato ad anticiparvi poco fa, il secondo invece è quello di nascondere una macchina che scotta. Dante, intuendo che la situazione non è di certo delle migliori, prova a mettersi in contatto con Anita anche se questo gesto per lui è tutt’altro che facile, considerato il difficile passato che li ha uniti.

Il personaggio di Manuel, in occasione del compleanno di Chicca, sceglie di organizzarle una festa ma poi non si presenta al party organizzato in suo onore. Il motivo? Sceglie di frequentare Alice, una donna molto più grande di lui di cui si è invaghito . I due però vengono immortalati in uno scatto e questo finisce nelle mani di Simone che non è reagisce affatto bene di fronte alla fotografia che si ritrova sotto agli occhi.

Per Manuel, secondo le nuove anticipazioni di Un professore, le cose non si mettono affatto bene.