Bloccare qualcuno su WhatsApp senza che se ne accorga. Ecco come

Si può bloccare qualcuno su WhatsApp e fare in modo che non se ne accorga? Adesso è possibile: ecco tutti i dettagli da conoscere

Tutti noi abbiamo a che fare con quelle persone talmente fastidiose, da sperare che ci lascino in pace. Si tratta di persone che sentono l’esigenza di mandare il messaggio del buongiorno ogni mattina. E ogni volta con nuove immagini che finiscono per intasare la memoria del nostro smartphone.

Oppure si tratta di persone maleducate, che si esprimono con termini violenti e arroganti, con le quali preferiremmo non avere nulla a che fare. La soluzione più semplice è bloccare queste persone, ma non sempre si può. A volte si tratta del nostro capo, di un parente, di un amico o della maestra dei nostri figli, tutta gente con la quale dobbiamo parlare per forza ogni tanto.

Qual è, quindi, la soluzione per tenere a distanza di sicurezza queste persone senza che riescano a rendersene conto? È proprio l’argomento di cui vogliamo parlarvi oggi. Come fare a bloccare qualcuno su WhatsApp senza che se ne accorga. Scorri il testo e scopri tutti i dettagli da conoscere, quando avrai terminato di leggere questo articolo sarai sicuramente più sereno.

Come bloccare su WhatsApp e non farsi scoprire

Bloccare su WhatsApp è un gesto che potrebbe creare malumori con le altre persone. A volte cerchiamo semplicemente un po’ di serenità. Come fare a non essere bombardati dai messaggi di qualcuno su WhatsApp e fare in modo che questa persona non se ne renda conto? Il trucco c’è ed è più semplice di quanto tu possa credere. Ecco tutto ciò che devi sapere su questo argomento.

Il sistema è più semplice di quanto tu possa pensare: basta silenziare una chat. Da quando WhatsApp ha introdotto l’archiviazione delle conversazioni, è possibile lasciarle in archivio e silenziarle. Quando qualcuno manderà un messaggio, non arriverà nessuna notifica. In questo modo potremmo stare tranquilli ed evitare di ricevere messaggi indesiderati.

La persona che sarà silenziata non potrà rendersi conto di questa operazione. Per sicurezza, è preferibile anche abilitare l’opzione che nasconda la lettura dei messaggi. In questo modo le spunte resteranno sempre grigie e il nostro interlocutore non potrà capire se abbiamo letto e non abbiamo risposto oppure non abbiamo proprio letto il messaggio. Cosa non si farebbe per qualche attimo di serenità!