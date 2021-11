Grande Fratello Vip 2021, c’era un annuncio che tutti aspettavano, ma che non era ancora arrivato. Stavolta, però, qualcosa è successo

Il Grande Fratello Vip edizione 2021 vuole essere l’edizione dei record: è arrivato l’annuncio che questa stagione sarà extra lunga. Si andrà avanti, infatti, fino al mese di marzo. Iniziato a settembre, il super reality di Canale 5 è già in onda da due mesi abbondanti. Ma siamo solo all’inizio: è stata la stessa Mediaset a dare l’annuncio, tramite Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. La rete è soddisfatta di come sta andando lo show di Alfonso Signorini e ha deciso di prolungarlo di ben tre mesi.

In origine, la chiusura del programma (e della casa) con la proclamazione del vincitore era prevista per gli inizi di dicembre. Una durata, quindi, di tre mesi: solitamente il tempo standard di durata del reality. Stavolta, invece, Canale 5 ha già rotto gli indugi e ha deciso di andare avanti fino al 2022 inoltrato. Il Grande Fratello Vip finirà a pochi giorni dall’inizio della primavera, con una durata da record. Anche l’edizione dello scorso anno è durata più del previsto, ma in questo caso dovrebbe essere un record. Non è ancora possibile, tuttavia, fare paragoni perché non è stata comunicata la data precisa dell’ultima puntata.

Grande Fratello Vip: l’annuncio bomba è finalmente arrivato

La notizia ha fatto discutere: giubilo e gioia per i fan del programma, critiche invece sono arrivate da chi ritiene che sei mesi sia francamente eccessivo. Evidentemente, il GF Vip andrà a “fagocitare” un eventuale reality che avrebbe dovuto seguirlo a ruota. Probabilmente ne farà le spese l’Isola dei Famosi. Nella scorsa stagione il Grande Fratello fece ascolti migliori dell’Isola, e forse la scelta va in questa direzione.

Anche se in questa annata c’è stato un certo calo di audience. Tuttavia, Mediaset sottolinea come il programma sta ricevendo molto successo dal punto di vista social, con milioni di visualizzazioni dei video. Ovviamente, le pubblicità sono contenute anche su questo tipo di piattaforma, il che rende la prosecuzione del programma strategica. Da capire chi degli attuali concorrenti avrà la forza di arrivare fino alla fine. In ogni caso sono già stati annunciati altri ingressi nella casa.