GF Vip daytime 15/11/21, i nodi vengono al pettine: è guerra nella Casa

Al GF Vip tutti i nodi sono venuti al pettine e nella casa più spiata d’Italia è scoppiata una vera e propria guerra.

Il daytime del GF Vip è pronto ad accogliere il pubblico del piccolo schermo con uno appuntamento speciale. Non solo perchè è il primo di questo settimana, ma anche perchè ci sarà Alfonso Signorini che dopo aver mostrato le dinamiche che vedono protagonisti i suoi vipponi svelerà in anteprima ciò che vedremo questa sera durante il corso della diretta prevista per le 21:20 circa.

La puntata di oggi parte mostrando l’acceso confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge. La compagna dell’ex stella di Centovetrina gli ha dato del coniglio in quanto sarebbe caduto nella trappola che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe architettato. Delia, tra l’altro, non ha voluto incontrare il concorrente, preferendo di parlare soltanto con Soleil.

Alex non reagisce affatto bene e non comprende il perché di questa sua reazione, tenendo a ribadire che lui non si è comportato affatto da coniglio e si stupisce di come lei sia caduta in questo sistema.

Le principesse Selassiè divise al GF Vip: Clarissa e Jessica contro Lulù

Spazio anche alla conoscenza nata tra Manuel Bortuzzo e Lulù Sleassiè, che è giunto al capolinea per la seconda volta consecutiva. La principessa è stata rimproverata da Alfonso Signorini, ma lei ha provato a difendersi di aver avuto paura di perderlo e che questa paura purtroppo si è realizzata. Lui voleva più spazio e si è sentito soffocato da lei. Tant’è che l’ha perfino nominata insieme alle sue sorelle. Le altre due Principesse si schierano contro Lulù, accusandola di sentire ma non ascoltare gli altri.

“Io ho sofferto in passato” si è giustificata lei, ma loro le hanno fatto notare che in questo contesto il suo passato non c’entra nulla. Lulù ora è dispiaciuta e ha scritto al nuotatore una lettera di scuse per l’atteggiamento avuto negli scorsi giorni con lui.

Ora però è il turno di Alfonso Signorini che svela le anticipazioni del Grande Fratello Vip di stasera. Questa sera si parlerà del rapporto delle tre principesse, che sembrerebbe essersi inclinato, visto che Clarissa e Jessica sono state nominate a causa di Lulù.

Questa sera Alex Belli incontrerà il suo migliore amico Mirko, nonché fidanzato di Guenda Goria, per provare a comprendere l’atteggiamento assunto dalla sua compagna che ancora non riesce a spiegarsi. Spazio anche a Katia Ricciarelli, che ha tracciato la storia della sua vita a suon di emozioni. Sorpresa in arrivo anche per Giucas Casella, che ha festeggiato il compleanno nella Casa.