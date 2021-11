Valentina Ferragni è senza dubbio una delle influencer più seguite degli ultimi tempi! Solare, bella e diretta con i suoi followers, è riuscita a far crescere in pochissimo tempo il suo account e la sua notorietà. Il motivo? Condivide contenuti interessanti, ma non solo, perché si racconta sempre senza filtri. L’ultimo evento, testimonia tutto, anche il momento più delicato.

Valentina Ferragni è una delle influencer più cliccate, ma non solo, perché è anche un’emergente imprenditrice, sulla sfilza della sorella Chiara Ferragni. Entrambe sono molto amate dai propri followers, nel suo caso in parte anche grazie al fatto che la sorella sia una pioniera di Instagram, infatti questo ha sicuramente giovato alla crescita della sua carriera. Viaggi, moda e scatti da perdere il fiato sono il suo forte, ma c’è di più. Si tratta pur sempre di un essere un umano, con pregi e difetti, ma soprattutto con delle battaglie da combattere. Ecco l’ultima news che la riguarda, i fan sono scioccati.

Valentina Ferragni è un’influencer ed aspirante imprenditrice che vuole crescere nel mondo della moda. Data la sua giovane età fin da subito possiamo dire che si sia avvicinata al mondo dei social e dei brand più famosi, ispirandosi anche all’operato della sorella, Chiara Ferragni.

Lei è la più piccola delle tre sorelle, la maggiore Francesca è una dentista, fa un lavoro molto comune rispetto alle altre due, ma comunque la notorietà l’ha colpito ugualmente. Nello specifico, la minore ha stupito tutti nell’ultima uscita pubblica in total white, del resto la classe non è acqua in famiglia, ma c’è di più.

Nella vita di ognuno si combattono drammi e difficoltà, nel suo caso ce l’ha fatta, dimostrando forza e coraggio, due valori che non sono poi così scontati.

Valentina Ferragni e la sua battaglia, ecco la verità!

Le difficoltà nella vita vengono vissute da ognuno, non importa se si è ricchi e famosi. Infatti, fondamentale è la testimonianza dell’influencer più amata che racconta gli attacchi di panico, cercando di sensibilizzare il pubblico a tematiche più profonde. E’ difficile riuscire a far comprendere cosa si prova per via di una patologia mentale di questa importanza, figuriamoci se si è sempre al centro dell’attenzione come loro. L’ultima notizia colpisce proprio Valentina che ha dovuto stringere i denti nonostante la paura, ecco tutta la verità.

Valentina Ferragni ha solo 29 anni, classe 1992, nata a Dicembre sotto il segno del capricorno, subisce un intervento delicato, ma soprattutto inaspettato. Il motivo? All’apparenza sembrava qualcosa di banale, che assolutamente non avrebbe fatto preoccupare nessuno, ma la realtà è stata molto più dura.

Un giorno come tanti si guarda allo specchio, e vede quello che è comunemente considerato un puntino sotto pelle, allora lo lascia stare, al massimo più tardi potrà mettere un po’ di crema, ma non basterà.

Perché non passa, anzi diventa sempre più grande, allora si pensa che possa essere una cisti, ma è qui che aumentano i dubbi. Perché non sono chiare le origini della protuberanza che cresce sempre di più giorno dopo giorno. Specialmente perché sta facendo temere la possibilità che sia un carcinoma basocellulare. Soltanto il nome fa paura. Allora, inizia il calvario.

Viene operata in pieno viso per delle ore! Diciamo che affrontare un’operazione non piace a nessuno, ma averla in pieno volto non migliora le cose, anzi fa preoccupare ancora di più. Nonostante tutto, oggi porta con sé una cicatrice in più, che le fa meno male, perché il peggio è passato, ma anche un’altra consapevolezza.

La salute è la cosa più importante, bisogna sempre tenerla d’occhio, senza dare nulla per scontato.