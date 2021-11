Mamma Principesse Selassiè: toccanti parole per Lulù, Jessica e Clarissa

Le toccanti parole della mamma delle Principesse Selassiè

Le Princess sono tre sorelle di nome Lulù, Jessica e Clarissa e il trio è adesso nel cast del Grande Fratello Vip.

Le ultime settimane sono andate molto bene per le sorelle avendo l’immunità a quasi tutte le puntate sia per decisione della Casa sia per scelta delle opinioniste.

Nell’ultima puntata, però, Lulù è stata attaccata duramente a causa del suo comportamento con Manuel Bortuzzo.

Il risultato è stato che quasi tutta la Casa le ha nominate e le Princesses rischiano per la prima volta il rientro a casa.

La mamma delle Selassiè è preoccupata per le sue figlie e manda una lettera di incoraggiamento.

Vediamo cosa gli ha scritto

La mamma Selassiè scrive una lettera commovente a Lulù, Jessica e Clarissa

Dall’inizio del Grande Fratello Vip, le tre sorelle Selassiè hanno raccontato più del padre che della madre.

Il settimanale Oggi ha confermato che le sorelle discendano dal principe di Etiopia Hailé Selassiè.

Non sappiamo molto della madre e della sua storia, ma le figlie non hanno mai dimenticato di salutarla in puntata.

Le sorelle hanno un legame molto stretto, ma è la mamma Selassiè che gli ha insegnato il valore della famiglia. Lei c’è sempre nei momenti difficile delle sue figlie e proprio per questo decide di scrivere una lettera alle Princesses.

La madre scrive due righe per ogni figlia: “Jessica, amore mio! Sono fiera di te, hai sempre la visione chiare delle cose e ti prendi cura delle tue sorelle con grande delicatezza e gentilezza, sempre disponibile con tutti” comunica alla figlia maggiore.

“Casa Clary, my sweet love, ascolta le persone più grandi di te che hanno avuto esperienze diverse, non perderti in troppe chiacchiere! Molte volte fa più rumore un minuto di silenzio che dieci minuti di parole. Canta, allenati, balla” scrive la madre.

Questo consiglio è molto simile a quello che ha dato anche Soleil Sorge alla sorella minore: allontanati dal costante pensiero delle tue sorelle e goditi anche te stessa mostrando quello che sei e tutto quello che ti passa per la testa.

Arriva poi la parte della lettera dedicata alla ventitreenne Lulù: “Tu cara piccola Lulù amore mio, sei così sensibile e fragile, sempre amorevole e coccolona con tutti nella Casa. Malgrado tu abbia delle ferite nel tuo cuore, spero tu possa trasformarle in forze“.

Le tre sorelle sono quasi delle donne e hanno una forte corazza intorno a loro, ma sono bastate le parole della mamma Selassiè per emozionarsi e lacrimare. Speriamo che abbia dato la giusta carica alle figlie