Quali sono i segni più freddi dello zodiaco? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni più freddi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni più freddi dello zodiaco, quelli che rifiutano le smancerie e odiano camminare mano per la mano in pubblico. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco più freddi. Ecco la classifica dei primi cinque.

I cinque segni più freddi dello zodiaco

Toro: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono poco inclini al romanticismo. Si tratta di un segno fedele ma molto geloso del partner. Raramente una persona del Toro si espone pubblicamente ed esprime a parole i propri sentimenti. Solitamente lo fa attraverso dei gesti importanti.

Capricorno: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano la passione e la sensualità ma sono poco romantiche. Si tratta di un segno molto freddo perché tende ad essere molto pratico e poco incline a gesti che possano stupire il proprio partner.

Scorpione: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono poco romantiche nonostante appartengano alla categoria dei migliori amanti. Uno Scorpione è sensuale, ci mette passione ma non bisogna mai chiedergli dolcezza. Non è una caratteristica che gli appartiene.

Gemelli: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto brave a sedurre il proprio partner. Si tratta di persone affascinanti e audaci ma poco romantiche. Un Gemelli potrebbe anche percorrere mille chilometri di notte per un semplice saluto al partner, il problema è che gli mancherebbero le parole giuste da utilizzare!

Acquario: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono annoiate dal romanticismo. Preferiscono essere dirette e dire le cose come stanno, senza fare troppi giri di parole. Questo aspetto del loro carattere, ovviamente, elimina qualsiasi tentativo di creare un’atmosfera romantica.