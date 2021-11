Alex Belli umiliato in diretta: l’affondo di Aldo Montano scatena il web

By

Alex Belli è stato umiliato in diretta da Aldo Montano. Le parole dello sportivo hanno scatenato il pubblico del Grande Fratello Vip.

Alex Belli e Aldo Montano, dopo la lite avvenuta durante la scorsa diretta e il confronto di fuoco del giorno dopo, hanno avuto modo di potersi parlare durante la messa in onda di questa sera ed anche questa volta non ci sono state esclusioni di colpi.

Sembrano ormai lontani i tempi in cui erano amici perchè ora tra loro c’è soltanto la burrasca. Tant’è che l’affondo dello sportivo durante il corso di questa puntata non è passato affatto inosservato, scatenando il pubblico del Grande Fratello Vip che si è schierato tutto dalla sua parte, considerato anche che ha chiesto scusa a tutti per i modi avuti tranne che all’ex stella di Centovetrine.

Aldo Montano umilia Alex Belli al GF Vip: l’affondo in diretta

Aldo Montano all’inizio del confronto con Alex Belli al GF Vip, ha chiesto scusa al pubblico da casa, alla sua famiglia, ma non a lui, per i modi utilizzati durante la lite avvenuta martedì mattina. Questo ha fatto infuriare l’ex stella di Centovetrine, che voleva delle scuse anche lui durante la diretta di questa sera, ma lo sportivo non ha alcuna intenzione di voler chiedere scusa. Anzi, durante il corso della lite ha lanciato un affondo che ha scatenato il web.

“Comincia a trattare bene tua moglie“ ha tuonato Montano, facendo riferimento al bacio avuto da Alex con Soleil Sorge durante la notte di Halloween che ha fatto infuriare e non poco Delia Duran, sua moglie.

I due sono ad un punto di non ritorno ed è chiaro più che mai che la loro amicizia sia arrivata al capolinea e difficilmente riusciranno a recuperare quello che c’è stato tra loro. Il pubblico però, ma anche le opinioniste, è tutto dalla parte dello sportivo, accusando l’attore di recitare un ruolo all’interno della casa del Grande Fratello Vip.