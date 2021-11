Grande Fratello Vip, confessione bollente della gieffina: “L’unico in 5 anni

Al Grande Fratello Vip è arrivata la confidenza della gieffina, che ha avuto il coraggio di raccontare qualcosa che non aveva mai detto prima.

Al Grande Fratello Vip è tempo di confidenze. Più il tempo passa e più i concorrenti di Alfonso Signorini si dimenticano della presenza delle telecamere e continuano a raccontarsi, rivelando inediti retroscena sulla loro vita privata.

Questa volta è stato il turno di una delle principesse della casa. Per l’esattezza si tratta di Jessica Selassiè, che ha rivelato nelle scorse ore di aver avuto un flirt con un personaggio molto famoso. Lui sarebbe stato l’unico uomo che lei abbia avuto in 5 anni, rivelando che tra loro c’è stata non solo una grossa attrazione fisica ma anche mentale. In quanto lui l’è stato di aiuto a superare alcun momenti difficili nel suo passato.

La confessione di Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip ha lasciato i suoi compagni di stucco. Ecco perché.

Jessica Selassiè fa una confessione intima al Grande Fratello Vip

Jessica Selassiè nelle scorse ore ha scelto di venire allo scoperto, rivelando di aver avuto un flirt con un personaggio molto famoso e che tra loro si era creato un legame molto forte, basato non solo sull’attrazione fisica ma anche mentale. Tant’è che continuano a sentirsi ancora oggi ha confidato la concorrente del GF Vip.

“L’unica volta che sono stata con una persona subito è stata speciale“ ha raccontato la principessa. “Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me. Al tempo avevo i miei kg ed ero in imbarazzo e lui aveva percepito tutto” ha poi proseguito. “Si tratta di una persona troppo conosciuta. Mi disse che dovevo amarmi di più. Tra di noi c’era tanta attrazione e stima“ ha poi concluso. “Per questo è successo e mi sono lasciata andare, perché non c’era soltanto la fisicità. Sì, è l’unica persona che ho avuto in questi 5 anni mi ripeteva di non avere fobie sul mio corpo”.