Alex Belli è senza dubbio il gieffino che sta portando più dinamiche all’interno della casa, ma chi l’avrebbe mai detto che sarebbe arrivato a tanto? Portare sconvolgimenti in casa è il suo diletto, ma con questa ha esagerato?

Alex Belli è il nome del concorrente della casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip, che sta sconvolgendo maggiormente gli equilibri della casa. Recita o è interamente sé stesso? Questo ancora è da capire, ciò che però non possono passare inosservate sono le sue parole che volevano essere una battuta leggera, ma che in realtà si sono rivelate un basso tentativo di ilarità ma senza alcuna delicatezza. La simpatia e l’ironia vanno sempre bene, ma questa volta si parla di mancanza d rispetto.

Se Alex Belli l’attore per eccellenza di Centovetrine sembrava essere caduto nel dimenticatoio, adesso non può dirsi più lo stesso visto il successo all’interno del programma, specialmente per la relazione con Soleil, ma non finisce qui. Perché ne ha combinata un’altra!

Le sue azioni e parole sono state anche il motivo del crollo delle Principessa più tosta, situazione che conferma il suo ruolo di attacca brighe insieme al resto della combriccola che sta al suo seguito.

Ma non finisce qui, perché si potrebbe pensare che non ha più modo per ferire i compagni, invece a quanto pare ne aveva in serbo un’altra, per cui però è stato frainteso, infatti non manca l’intervento dello Staff.

Alex Belli ne combina un’altra: lo staff interviene!

Quando ci vuole il provvedimento è necessario più del pane dice il motto, ma forse in questo caso si può scagliare una lancia a suo favore, o meglio è lo Staff che decide di agire così. In seguito, all’ammissione che ha sconvolto tutti, specialmente la moglie che da casa segue tutti gli avvenimenti all’interno del reality, torna a portare il caos a causa di una battuta, che non voleva essere offensiva, ma che quanto pare ha finito per inorridire il pubblico che non lo tollera più.

La battuta in questione è fatta sul compagno diversamente abile, Manuel Bortuzzo, il quale si ritrova in questa situazione non dalla nascita, ma da quando è stato vittima di una rissa alla quale lui non c’entrava nulla. Si è verificato uno scambio di persona, che nel suo caso gli ha giocato un bruttissimo colpo.

Il padre di Bortuzzo e tanti altri utenti dei social si sono scagliati contro l’attore per via delle parole di ilarità che per niente hanno suscitato il riso, proprio per questo lo Staff del gieffino interviene.

Alex ha un bellissimo rapporto con Manuel, quindi è palese che il motivo della sua battuta non fosse quello di discriminarlo, specialmente perché l’attore ha un fratello disabile, quindi mai nel suo cuore ci sarebbe potuta essere l’intenzione di sminuirlo.

Che la battuta non sia piaciuta ci può stare, d’altronde la visibilità genera anche questo, forse Alex ha esagerato con le dinamiche e adesso qualsiasi sua azione è criticata? Staremo a vedere, specialmente il tanto atteso incontro con Delia.