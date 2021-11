Tina Cipollari, durissimo sfogo sui social: tutta la verità

Tina Cipollari non ne può più: dopo Uomini e Donne si è lasciata andare ad un durissimo sfogo. Ecco qual è la verità dei fatti.

Tina Cipollari è senza dubbio una delle opinioniste più amate del piccolo schermo degli italiani, in quanto la sua estrema schiettezza negli studi di Uomini e Donne le hanno permesso di potersi ritrovare uno posto speciale nel cuore dei telespettatori.

Per questo motivo su di lei c’è una certa curiosità anche riguardo la sua vita privata. In quanto i suoi fedeli telespettatori sono curiosi di sapere che cosa succede quando la luce delle telecamere di canale 5 si spegne e di recente questa curiosità sembrava essere saziata, visto che in rete è iniziata a circolare la voce di un suo ipotetico ritorno di fiamma con l’ex marito Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli.

Secondo alcuni magazine, i due si sarebbero incontrati in gran segreto per ricostruire il loro rapporto, ma l’opinionista non ci sta e sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un durissimo sfogo rivelando come stanno le cose.

Tina Cipollari e Kikò Nalli ritorno di fiamma? Lei sbotta e fa chiarezza

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha smentito il ritorno di fiamma con Kikò Nalli, affermando che è più che normale che loro si incontrino, e non in grande segreto, considerato che insieme hanno fatto tre figli da crescere, mettendo a tacere che il gossip che sta girando da qualche tempo in merito alla sua vita sentimentale.

“Leggo con grande stupore queste notizie che nell’ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso. Lo ripeto. Kikò Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice.

Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo. Ho sempre avuto paura delle cose fatte a “QUALSIASI COSTO”. Per me e i miei figli tutto questo non corrisponde a un problema perché sono dei figli sereni grazie a me e al padre.

Ma attenzione perché con questo modo di fare subdolo e bugiardo, si può far molto male se qualcuno non ha le mie stesse certezze nella vita. Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta per tante persone. Un abbraccio a tutti”.