Come chiudi i pugni? La risposta rivela chi sei in un divertente test

In molteplici occasioni teniamo i pugni chiusi per comunicare qualcosa: rabbia, motivazione e esultanza.

Non sempre, però, le persone fanno caso a come si chiudono i pugni. Esistono tre modi diversi e ognuno di questo metodo rivela una personalità diversa.

L’azione di stringere i pugni è un atto inconscio. A meno che tu non sia un pugile o una persona che ama dare i cazzotti, forse non hai mai fatto caso a come li chiudi.

Vediamo chi sei nel test dei pugni

Test dei pugni: come chiudi la tua mano? La risposta rivela chi sei veramente

Per fare il test dei pugni devi vedere come disponi la tua mano quando la stringi. Adesso puoi leggere la risposta che corrisponde al tuo pugno.

Una studiosa del linguaggio del corpo ha trovato tre principali modi in cui vengono chiusi i pugni.

Per ognuno di questi, ha analizzato il come ti vedono gli altri, come ti senti e amore.

Iniziamo il divertimento

1) Il pollice viene rinchiuso nel palmo della mano dalle altre dita

Come ti vedono gli altri:

Hai un forte spirito creativo, sei una persona intuitiva e molto espressiva. Hai un animo sensibile e sai adattarti velocemente ai cambiamenti.

Sei una persona pragmatica e hai un forte estro. Tendi a rimanere cauta, perché hai molte preoccupazioni.

Intelligente, sei alla ricerca della armonia e giustizia. Sei anche brava nel manipolare gli altri.

Come ti senti

Tu preferisci mantenerti calmo. Hai un carattere docile e preferisci tenere le cose dentro piuttosto che far del male a qualcuno.

Sei una persona socievole ed è molto facile andare d’accordo con te.

Hai solo bisogno di sentirti libera per poter sprofondare nei tuoi pensieri e sogni.

A te non serve un gruppone di amici, ma pochi e fedeli

Amore

Una cosa è certa: tu odi le scenate. Essendo un tipo tranquillo, preferisci un contesto rilassato e confortevole e questo vale anche per le tue relazioni amorose.

Sei bravo, perché anche se le persone ti feriscono, riesci comunque a perdonare e dimenticare.

2) Il pollice sta sopra le altre dita che si chiudono sul palmo

Come ti vedono gli altri

Hai tanta creatività e molteplici talenti. Sei una persona affascinante che riesce a conquistare tutti e a fare amicizia senza troppo impegno.

Sei generoso, sicuro di te e intelligente. Ti piace il potere e per te è importante lavorare sodo per ottenere il ruolo di leader.

Nel mentre, sei anche una persona che risulta attenta e flessibile.

Come ti senti

Hai una indole molto sensibile. Ti piace buttarti in nuove avventure, ma hai comunque tanta paura.

Questo è dovuto dal fatto che hai delle aspettative molto alte su te stessa e allo stesso tempo hai paura di perdere e fallire.

Infatti, hai bisogno di qualcuno che ti sproni e incoraggi.

Per farti felice ci vuole poco: ti basta essere circondato da persone che ti amano e che ti capiscono.

Amore

Tu tendi spesso a pensare troppo e a mettere in dubbio chi ti circonda. Questo perché talvolta ti perdi in ricordi dolorosi che dovresti riuscire a lasciare andare.

Spesso rimani esitante, perché vorresti una persona che ti stia accanto, ma hai tanta paura ad aprire il tuo cuore a qualcuno.

Temi l’abbandono. Proprio per questo preferisci dare l’impressione di non avere bisogno di nessuno, risultando freddo e distaccato.

3) Il pollice sta a lato delle altre dita che si chiudono sul palmo della mano

Come ti vedono gli altri

Sei una persona sensibile, con una grande immaginazione e un forte intuito. Ti piace aiutare gli altri e sei generoso.

Hai un animo insicuro e ciò che ami lo vivi con grande entusiasmo. Sei anche molto impaziente, soprattutto quando metti tutte le tue energie in quello che ti interessa.

Sei una persona curiosa, avventurosa, sai ridere di te stesso e hai un buon senso dell’umorismo.

Come ti senti

Hai bisogno di continue certezze nella tua vita e vuoi che le persone ti trattino in completa onestà.

Vuoi che le persone ti conoscano così come sei e che ti accettino a braccia aperte proprio per questo.

Talvolta pensi più agli altri che a te stesso e rischi che le persone se ne possano approfittare.

La cosa più rilevante per te è la sincerità e hai un ottimo intuito nel comprendere se le persone sono vere o meno con te.

Sai riconoscere cosa ti fa stare bene.

Amore

Diciamocelo: non sei bravissimo nell’esprimere i tuoi sentimenti. Quando il tu partner inizia a pensare che forse ti piace davvero, la verità potrebbe essere che tu lo ami segretamente già da tempo.

Questo non vuol dire che tu non sia onesto, ma solo che hai difficoltà nell’aprirti per non rimanere ferito e quindi tendi a nascondere il tuo sentimento.

Delle volte ti arrabbi, anche se metti i tuoi bisogni in secondo pianto. Sai come trattare bene il tuo partner e per te la parola egoismo non esiste.