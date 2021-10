Royal Family: ecco il libro che fa tremare Buckingham Palace

La Royal Family trema. È in arrivo un nuovo libro che potrebbe svelare segreti mai raccontati. Ecco tutti i dettagli su questa vicenda

Da molto tempo, ormai, all’interno della Royal Family non si vive in un’atmosfera serena. Diverse vicende stanno mettendo in difficoltà i Reali inglesi. In cima ai pensieri della Regina Elisabetta c’è sempre suo nipote Harry, che ha lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi negli Stati Uniti insieme a sua moglie.

I Sussex oggi vivono in una splendida villa nella Contea di Santa Barbara, in California. L’immobile si trova nella zona di Montecito e ha un valore di circa 14 milioni di euro. La coppia si è trasferita lì dopo una breve permanenza in Canada. Ma i motivi del loro addio al Regno Unito hanno scatenato tantissime polemiche.

Leggi anche – Uomini e Donne, Gemma ha preso in giro tutti? L’ex dama insinua il dubbio

Meghan Markle, nel corso di un’intervista rilasciata alcuni mesi fa ad Oprah Winfrey, ha parlato addirittura di razzismo all’interno delle stanze di Buckingham Palace. Secondo l’ex attrice statunitense, alcuni membri della famiglia di suo marito si sarebbero macchiati di episodi imperdonabili.

Ma adesso è in arrivo un nuovo uragano sulla Famiglia Reale britannica. A breve sarà pubblicato un libro che potrebbe rivelare dettagli molto intimi su alcuni membri della monarchia inglese. Questa notizia ha attirato l’attenzione di tutti i media britannici. Vediamo insieme chi è l’autore di questo libro e quali sono le scottanti anticipazioni sulla sua pubblicazione.

Ti potrebbe interessare anche – James e Valeria Perilli, figlio e moglie Giucas Casella: il segreto della paternità

Il libro che fa tremare la Royal Family

La Royal Family è in ansia per la pubblicazione del nuovo libro di Tina Brown, ex direttrice di Vanity Fair America e autrice nel 2007 di una biografia su Lady Diana particolarmente esplosiva. Secondo la Brown, questo libro svelerà particolari “molto intimi e dettagliati che cambieranno per sempre la percezione della Famiglia Reale”.

Il libro, che promette rivelazioni molto potenti dal punto di vista mediatico, si intitola The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil (Le carte del palazzo. Dentro la casa dei Windsor – La verità e il tumulto). La sua pubblicazione è prevista qualche mese prima rispetto ad un altro libro che farà discutere, quello del Principe Harry.

Ai nostri lettori interessa anche – Test: come ti abbraccia il tuo partner? La risposta rivela chi sei in amore

Harry, infatti, pubblicherà un libro di memorie che potrebbe portare alla luce ulteriori novità scottanti sulla Royal Family. Sempre nel 2022, la Regina Elisabetta celebrerà il Giubileo di platino (settanta anni di trono) e sicuramente non avrà fatto i salti di gioia quando ha saputo della pubblicazione del libro di Tina Brown.

Il volume racconterà la vera storia della Famiglia Reale inglese nei 25 anni dalla morte della Principessa Diana. Secondo quanto riportato da The Telegraph, il libro spiegherà nel dettaglio i veri motivi della fuga dei Sussex dalla Gran Bretagna ed analizzerà fino in fondo la situazione di Andrea di York, coinvolto nello scandalo Epstein.

Questo articolo interessa molto ai nostri lettori – Non mi lasciare, la nuova fiction Rai punta sulla star italiana più amata

Tina Brown e la biografia di Diana Spencer

Tina Brown è una giornalista inglese nota soprattutto per aver pubblicato nel 2007 il libro The Diana Chronicles, la biografia di Diana Spencer, Principessa del Galles. Questo libro, pubblicato a dieci anni dalla morte di Lady D., ha ottenuto un enorme successo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America.

La biografia si basa su oltre 250 interviste con uomini e donne molto vicini a Diana. All’interno del libro ci sono tutti i dettagli sulla morte della Principessa del Popolo. Tina Brown ha analizzato ogni questione riguardante l’incidente che ha ucciso Diana Spencer e Dodi Al-Fayed il 31 agosto 1997.

Dopo un’attenta analisi, la giornalista britannica ha concluso che l’ex moglie di Carlo è morta a causa di un tragico incidente e che non ci fosse alcun complotto dietro la sua morte. The Diana Chronicles è stato al numero uno nella lista dei best seller del New York Times dall’8 luglio al 15 luglio 2007.

Sullo stesso argomento – Test: risolvi il caso e scopri se hai la stoffa del detective

In questo libro, Tina Brown è stata molto comprensiva con Lady D. ma non le ha risparmiato delle critiche. Diana, infatti, viene definita una donna innamorata più del suo titolo nobiliare che di suo marito Carlo e vengono descritti numerosi litigi tra i due. Se il tono dovesse essere lo stesso, la Royal Family fa bene ad essere preoccupata.