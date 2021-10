Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia tutto: il colpo di scena che nessuno si aspettava

Uomini e Donne ha servito l’ennesimo colpo di scena al pubblico del piccolo schermo. Maria De Filippi ha voluto cambiare ogni cosa.

Uomini e Donne sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo degli italiani lunedì prossimo, ma purtroppo i telespettatori dovranno fare i conti con un inatteso colpo di scena, ma partiamo con calma perché ci sono davvero tante cose da dire a riguardo e una lunga attesa che potrebbe snervare tutti i telespettatori.

In rete, non è di certo un mistero, ci sono delle talpe che assistono alle registrazioni del dating show e una volta terminate le riprese raccontano sul web quello che succede in studio. Tra i vari avvenimenti è spiccato all’occhio degli utenti la cacciata dallo studio di Joele. Il tronista, convinto di non essere ascoltato da nessuno, aveva sussurrato all’orecchio della sua corteggiatrice, Ilaria, di accettare un profilo su Instagram in modo da potersi sentire al di fuori del programma e di nascosto dalla redazione.

Maria, scoprendo il tutto, non reagisce affatto bene e termina all’istante il percorso del nuovo tronista, accendendo la curiosità del pubblico di vedere in onda tale scena, che si aspettavano di vedere già dalla scorsa settimana, ma le cose non andranno affatto così perché per vedere la puntata bisognerà aspettare ancora un po’ perché la puntata di Uomini e Donne di lunedì slitta.

Maria De Filippi spiazza il pubblico: slitta ancora Uomini e Donne

Come ormai noto, Amici di Maria De Filippi ha cambiato la sua collocazione. In quanto Mediaset ha scelto di non trasmetterlo più di sabato, ma di domenica. Questa settimana, a causa di un evento sportivo, non andrà in onda e per non perdere tale appuntamento la produzione ha scelto di trasmetterlo lunedì al posto di Uomini e Donne.

Di conseguenza il nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi è previsto per martedì, ma attenzione perché non sarà il giorno in cui verrà trasmessa la tanto attesa uscita di Joele dagli studi Elios di Roma, perché prima di quel momento ci sono ancora altre dinamiche da mandare in onda.

Secondo quanto riportato dal portale Gossip e Tv, l’addio di Joele a Uomini e Donne andrà in onda giovedì o venerdi prossimo. Insomma, per vedere uno dei momenti più attesi di questa nuova stagione del programma, il pubblico del piccolo schermo dovrà attendere ancora una settimana. Dopo di tutto, non è di certo un mistero, come diceva Oscar Wild: “L’attesa del piacere è essa stessa il piacere” e questo momento trash si farà attendere ancora per un po’.

Maria De Filippi con Uomini e Donne sfiderà la pazienza del pubblico, che è più curioso che mai di assistere a questo momento di tv.