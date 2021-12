Uomini e Donne, i nodi vengono al pettine: spunta la verità sui tradimenti di lui

A Uomini e Donne tutti i nodi sono venuti al pettine. E’ spuntata fuori la verità sui presunti tradimenti da parte di lui.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha permesso a numerose coppie di trovare l’amore. Alcune purtroppo hanno scelto di separarsi dopo poco, mentre altre invece sono durante nel tempo, e durano tutt’ora, mettendo anche su famiglia.

E’ il caso della coppia formata da Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo che negli studi Elios di Roma hanno trovato l’amore e durante il corso del tempo hanno creato una bellissima famiglia. Di recente però la coppia è finita al centro dell’attenzione in quanto sul web si è sparsa la voce che i due fossero entrati in crisi e che addirittura lui l’avrebbe tradita numerose volte, ma qual è la verità?

L’ex corteggiatrice ha scelto di togliere ogni dubbio e sul suo profilo Instagram ha scelto di rispondere alle domande dei suoi fedeli sostenitori, che ovviamente non si sono risparmiati chiedendole se la storia del tradimento è vera oppure no.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata 13/12/21, volano parole forti: Andrea Nicole delusa

Francesca Del Taglia di Uomini e Donne smentisce il tradimento di Eugenio Colombo

Francesca Del Taglia non solo ha smentito la crisi con Eugenio di Uomini e Donne, ammettendo che non c’è stato alcun tradimento. In quanto anche lei avrebbe scoperto il tutto sul web, ma non c’è stato nulla che provasse che la poca fedeltà del suo compagno. Ecco le sue parole:

“Perché dicono che Eu mi ha tradita? Ah, non lo so perché lo dicono, lo dicessero anche a me. Io non ne so niente. Se qualcuno mi portasse le prove… Fino a prova contraria nessuno ha mai tradito nessuno“ ha dichiarato l’ex protagonista del Trono Classico, come riportato da Isa e Chia, ma non solo. Francesca ha anche replicato a chi l’accusa di aver organizzato il tutto soltanto per farsi pubblicità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Crisi superata per l’amatissima coppia di Uomini e Donne, tutto vero

“Non vedo il nesso col fare pubblicità. A parte non mi sono mai separata“ ha ammesso senza troppi giri di parole Francesca Del Taglia. “Non ho mai detto di essermi separata. Non ho mai fatto un articolo, non ho mai detto niente, quindi non vedo come possa essermi fatta pubblicità” ha prontamente fatto notare a chi l’accusa di aver giocato soltanto per avere una maggiore visibilità.

“Credete che in nove anni di rapporto non mi siano mai arrivate proposte di fare gossippate varie? Sono sempre stata al di fuori di tutto ciò, proprio per tutelare il rapporto e la famiglia“ ha poi concluso, provando a chiarire i dubbi degli utenti della rete sul suo rapporto.