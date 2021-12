Uomini e Donne puntata 13/12/21, volano parole forti: Andrea Nicole delusa

A Uomini e Donne sono volate parole forti in studio e la tronista Andrea Nicole è rimasta senza parole di fronte a quanto accaduto.

Uomini e Donne ha iniziato con il botto l’appuntamento di questa settimana. Si inizia subito con Diego al centro dello studio. Quest’ultimo sta uscendo con una nuova dama ed ovviamente non sono mancate le critiche in studio.

Gianni Sperti e Tina Cipollari lo hanno accusato ancora una volta di essere una persona falsa, in quanto secondo il loro giudizio non avrebbe fatto altro che dimostrare che lui non nutre alcun interesse nei confronti di Ida Platano, la dama che ha frequentato per qualche mese e con cui non ha voluto abbandonare il programma.

Diego replica affermando che non può piangere per sempre per la dama che non lo ha voluto, ma questa frase innesca l’ennesima reazione di lei che lo accusa a sua volta di non averla voluta e per questo sono arrivati a questo punto. Ovviamente interviene anche Armando Incarnato che consiglia al suo collega di comportarsi da uomo perché secondo lui si starebbe comportando in modo indegno e può testimoniare, avendola sentita in privato, che lei ha sofferto molto a causa sua.

Scivolone di Ciprian a Uomini e Donne: Andrea Nicole delusa

Diego prende la parola affermando che nonostante tutta la sofferenza entrambi fanno ancora parte del Trono Over di Uomini e Donne e non capisce come mai venga attaccato soltanto lui in studio. Gli opinionisti tuonano affermando che lui è stato falso perchè interessato soltanto alle telecamere e non Ida Platano.

Per lui però arrivano due nuove dame, ma lui sceglie non farle scendere in studio in quanto vuole conoscere Elena. Tina gli fa notare che in questo mondo le sta dando l’esclusiva, ma lui nega. Maria allora sceglie di coglierlo alla sprovvista e gli chiede se uscirebbe ore dallo studio con Ida. Lui non ha dubbi e risponde di sì.

Si passa al Trono Classico dove Andrea Nicole è furiosa con Ciprian. Il suo corteggiatore, durante il corso della puntata, le ha inviato un messaggio in cui le chiede se è una ragazza che dopo due calici di vino si lascia andare, facendo riferimento all’esterna con Alessandro.

Lui afferma di aver usato un’espressione forte, ma che non aveva intenzione di darle della poco di buono come lei ha inteso e le chiede scusa, ma la padrona di casa ammette che un membro del pubblico glielo ha suggerito.

Maria De Filippi prova a far riflettere la tronista, provando a farle comprendere che forse lei lo sta idealizzando troppo rispetto a com’è lui in realtà. Ciprian replica affermando che anche lui forse l’ha idealizzata e lei resta senza parole, viste le continue certezza che gli da.