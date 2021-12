Fiocco rosa per l’ex Uomini e donne: “Il mio sogno più bello”

“Il mio sogno più bello“: fiocco rosa per l’ex di Uomini e Donne

Uomini e Donne va alla grande: tra scoop, intrighi amorosi, dubbi e baci, Maria De Filippi sa sempre come conquistare un gran numero di ascolti.

Tanti amori nascono nello studio di Cinecittà, ma è l’impatto con la realtà la vera prova del nove.

Il programma permette, inoltre, di conoscere nuovi per personaggi e quindi di affezionarsi alle loro vite. Anche se la coppia decide di mollarsi scontrandosi con la vita reale, l’amore del pubblico permane.

Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne è appena diventata mamma e dedica parole dolci alla neonata.

Vediamo chi è l’artefice del fiocco rosa del dating show

Fiocco rosa per Valentina Pivati, ex Uomini e Donne: “Il mio sogno più bello“

Valentina Pivati partecipò a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Mariano Catanzaro.

La ragazza venne scelta dal tronista in modo sorprendente: Valentina uscì dal programma dopo aver visto l’ennesimo bacio di Mariano che la seguì e davanti ad un romantico tramonto le propose di uscire insieme.

La coppia è stata insieme per un po’ di tempo, ma la storia si è conclusa in fretta e furia dopo aver notato che i due caratteri non erano complementari.

La Pivati adesso sta con Andrea Conca da qualche anno e finalmente sono diventati genitori. Nemmeno il tempo di appendere il fiocco rosa alla porta che è nata la piccola Alycia.

L’annuncio arriva tramite il profilo Instagram di Valentina che pubblica una foto della neonata con una bellissima tutina rosa.

La didascalia della neomamma è da brividi: “Posso dire che sei stata e sei il mio sogno più bello. Ti ho vista crescere attraverso uno schermino per nove mesi, ti ho sentita scalciare (forse anche ballare talmente ti muovevi), ho aspettato con curiosità il giorno del parto e anche se è andato tutto contro corrente in un certo senso, nel momento in cui ti ho sentita piangere sono stata stravolta da una cascata di emozioni che sono e saranno sempre indimenticabili“.

Leggi anche –> “Mi succede tutte le volte che faccio l’amore”: struggente confessione dell’ex Uomini e Donne

“Per quanto la vita ci possa mettere davanti ostacoli, ci sarà sempre qualcosa di più bello e forte ad aspettarci” continua la ex Uomini e Donne e conclude: “Tutti meritiamo un lieto fine, un’emozione inspiegabile, e Alycia e Andrea per me sono il mio. Benvenuta nuova vita e… Grazie!”

Valentina ha confessato di aver avuto delle problematiche durante il parto. Scopriamo insieme cosa è successo

Valentina Tivoli, ex Uomini e Donne, e l’attesa prima dell’arrivo del fiocco rosa

In un altro post di Instagram, Valentina racconta come sia stata la sua gravidanza e cosa ha vissuto in queste ultime ore, facendo riferimento anche al forte legame che ha con sua mamma.

Leggi anche –> “Soffre di protagonismo”: scoppia la guerra a Uomini e Donne

“Forse in tanti di voi non lo sanno ma la mia mamma mi ha avuta molto giovane, e io, un po’ per il rapporto che siamo riuscite a costruire forse, ho sempre sognato di diventare mamma. Tante donne sentono quest’istinto già in ‘tenera età’, tante altre no, io ho sempre fatto parte della prima categoria” scrive la ex Uomini e Donne.

Leggi anche –> Uomini e Donne, la coppia più amata in crisi: lei conferma tutto

“Ho sempre immaginato cosa si provasse a diventare mamma. Ho sempre immaginato cosa si provasse ad avere una creatura nella pancia che cresce giorno dopo giorno…Ho sempre immaginato la sensazione, i dolori, la stanchezza che si potessero provare durante il parto… Ho sempre immaginato l’emozione forte di quando mamma e bambino/a si vedono per la prima volta e di cui tutte parlano. Ho sempre immaginato il forte legame che doveva sentirsi nel momento in cui quel piccolo esserino si attacca al seno per essere nutrito solo e soltanto da te. Ho sempre immaginato… Ma non avrei ma immaginato che le aspettative superassero di gran lunga la realtà” conclude emozionata la neomamma.

Per Valentina Pivati questo è un sogno divenuto realtà. Fin da piccola ha sempre atteso questo momento e finalmente è arrivato.

Nonostante le piccole complicazione, la ex Uomini e Donne e Andra Conca possono finalmente abbracciare la loro piccola Alycia.

Instanews manda le proprie congratulazioni ai neogenitori!