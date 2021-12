“Mi succede tutte le volte che faccio l’amore”: struggente confessione dell’ex Uomini e Donne

L’ex di Uomini e Donne si è lasciato andare ad una struggente confessione sulla sfera privata della sua vita che ha spiazzato tutti i suoi fedeli sostenitori.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato dei veri e propri personaggi televisivi che, nel giro di pochi mesi, sono riusciti a diventare alquanto popolari, prendendo parte non solo ad altri programmi ma anche a diverse versioni del format di Maria De Filippi e non solo in Italia.

E’ il caso del noto ex tronista che, dopo aver fatto innamorare le ragazze di tutto il mondo, ha scelto di lasciarsi andare ad una struggente confessione che non aveva mai osato fare prima d’ora. Ai microfoni di Mtmad, l’ex pupillo di Maria De Filippi ha ammesso di avere non pochi problemi e che spesso gli capita l’impensabile dopo aver avuto un incontro intimo con le sue partner.

Il medico avrebbe provato a farlo ragionare, affermando che tutti questi problemi sono soltanto film che crea nella sua testa e nient’altro, ma per l’ex protagonista del Trono Classico non ci sarebbe alcuna svolta positiva, in quanto è entrato in un loop all’infinito.

L’ex tronista di Uomini e Donne a cuore aperto: non l’aveva mai confidato prima

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere una persona ipocondriaca e dopo aver vissuto l’intimità con le sue partner inizia a sentire dolori per tutto il corpo e chiede loro se hanno riscontrato lo stesso problema che ha avvertito lui e non solo.

Questo problema lo riscontra anche in palestra durante gli allenamenti. In quanto è in grado di lavarsi le mani anche 20 volte al giorno e chi si allena con lui lo guarda alquanto stranito e ritiene che non sia totalmente apposto.

“Ogni volta che faccio l’amore poi il giorno dopo mi sento male“ ha confidato per la prima volta l’ex tronista di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez. “Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene” ha aggiunto, rivelando al grande pubblico il problema che lo affligge.

“Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa” ha poi aggiunto, rivelando che questo problema non riguarda soltanto l’intimità che vive con le donne. “Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa”.