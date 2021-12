Uomini e Donne, altro che scelta: lacrime e baci lontani, paura in studio

A Uomini e Donne non c’è stata la tanto attesa scelta. In studio, purtroppo, ci sono state soltanto lacrime baci in lontananza.

Uomini e Donne oggi non andrà in onda a causa della festività dell’8 dicembre, ma nonostante ciò non mancano le anticipazioni e indiscrezioni su quello che a breve andremo a vedere sul piccolo schermo degli italiani.

A far trapelare in rete ciò che è successo in studio è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, che aveva una delle sue talpine presenti durante il corso della registrazione e che ha spifferato che cosa è successo tra le dame e i cavalieri.

Purtroppo il pubblico si aspettava di poter assistere alla scelta di Roberta Giusti, ma quest’ultima ha ammesso di essere ancora in alto mare e di non avere alcuna idea su chi possa essere la sua scelta perchè entrambi i suoi corteggiatori hanno qualcosa che la lega a loro e non se la sente di sbilanciarsi, ma il suo percorso sembra essere agli sgocciali e le anticipazioni di Uomini e Donne non sono finiscono di certo qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: E’ stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne: oggi è irriconoscibile

Roberta Giusti salta la scelta a Uomini e Donne: scoppia la passione per Gemma

Roberta Giusti non ha baciato nessuno dei suoi due corteggiatori, ma ha preferito restare sulle sue, sbilanciandosi, forse, un po’ di più nei confronti di Luca. La tronista, infatti, gli ha scritto una lettera per farlo tornare in studio e lui ha apprezzato e non poco il gesto ricevuto, mentre Matteo Ranieri continua a conoscere le ragazze che sono scese agli studi Elios di Roma appositamente per lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata 6/12/21, scoppia la passione: accade l’imprevedibile

Spazio anche ai protagonisti del Trono Over, in particolar modo a Gemma Galgani. La dama, dopo essere guarita dal virus, è tornata in studio ed è uscita con il cavaliere che era venuto appositamente lei nonostante fosse nella precedente puntata soltanto in collegamento.

L’uscita tra i due è andata piuttosto bene. Tant’è che i due si sono baciati nonostante fosse la prima uscita. Il motivo? La dama di Torino ha ammesso di essere rimasta profondamente colpita da lui e dal suo spiccato interesse nei suoi confronti e per questo motivo ha scelto di sbilanciarsi e di accettare non solo la sua corte ma anche i suoi baci.

Che questo per Gemma Galgani a Uomini e Donne sia la volta giusta? Non ci resta che attendere, anche se in molti sospettano che la conoscenza tra i due possa purtroppo terminare come quelle precedenti.