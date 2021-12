Uomini e Donne puntata 6/12/21, scoppia la passione: accade l’imprevedibile

A Uomini e Donne i due protagonisti ammettono di aver vissuto l’intimità ma le cose non vanno come tutti speravano andassero.

Uomini e Donne torna sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca, che vede al centro dello studio Andrea Nicole e i suoi due due corteggiatori: Ciprian ed Alessandro.

Proprio quest’ultimo ha ammesso di nutrire non pochi dubbi sulla tronista e no, non si riferisce a quello che lui prova per lei, ma viceversa. Il corteggiatore sospetta che la tronista non solo sia maggiormente orientata verso l’altro ragazzo, ma che sia totalmente presa da lui e che alla fine di questo percorso sarà la scelta. Maria gli chiede come mai pensi una cosa del genere e lui non sa dare una risposta precisa, ma crede ed è convinto che il percorso di Andrea Nicole a Uomini e Donne possa concludersi in questo modo, ma attenzione perché la puntata è appena iniziata e il bello deve ancora arrivare.

Biagio criticato a Uomini e Donne: la sua scelta crea scompiglio in studio

Dal Trono Classico si passa al Trono Over e al centro dello studio ci sono Biagio e Bernarda. I due ammettono di aver vissuto l’intimità e di essere intenzionati a voler proseguire la conoscenza. La nuova dama, però, chiede di aver l’esclusiva e lui ammette di non sentirsi pronto ad un tale passo, nonostante abbiamo scoperto anche il lato passionale del loro rapporto, e per questo vuole accettare la conoscenza della signora che è venuta al centro dello studio soltanto per conoscerlo. Bernarda ovviamente non accetta tale scelta e sceglie di chiudere la conoscenza.

Ovviamente il tutto è stato condito con gli attacchi degli opinionisti, che hanno stroncato l’atteggiamento del cavaliere anche se Gianni Sperti ha fatto notare che ormai tutti conoscono il carattere di Biagio e per questo non dovrebbero stupirsi di certe sue reazioni.

Si passa di nuovo al Trono Classico e Maria mostre le due esterne fatte da Roberta. Entrambe le uscite con Luca e Samuele vanno molto bene, ma la conduttrice ribadisce che lei non è ancora pronta per la scelta e chiede alla nuova dama del Trono Over chi secondo lei possa essere la scelta. Quest’ultima indica Luca, ammettendo di essere profondamente dispiaciuta per l’altro ragazzo.

Di parere completamente diverso, invece, è Giulia De Lellis convinta invece che la tronista sceglierà di viversi al di fuori del programma con Samuele e non con Luca, come invece hanno sospettato poco prima in studio.