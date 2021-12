Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: la coppia si dice addio

By

Il salotto più seguito dei pomeriggi di Canale 5, quello di Uomini e Donne sgancia una bomba difficile da digerire per i fan. Il motivo? I protagonisti in questione sono molto amati dai fan e dai followers, ma il gesto compiuto leva ogni dubbio: si tratta di un addio. Ecco la verità sulla dolorosa separazione.

Essere protagonisti nel dating show più famoso, Uomini e Donne, implica avere un’attenzione su di sé ed una visibilità abbastanza importante. Proprio per questo accade che qualsiasi sia l’azione o il comportamento dei personaggi più cliccati, ecco che il minimo salta all’occhio e il pubblico trae le sue conclusioni. L’ultimo episodio ha dato delle conferme, di cui piano piano sono saltate fuori delle indiscrezioni dai risvolti inediti.

Il dating show ideato e prodotto dalla Padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, è un appuntamento quotidiano fisso per i fedelissimi telespettatori. I fan del format non si perdono una solo puntata di Uomini e Donne, da qui è dato il successo della trasmissione, seguitissima anche sui social.

Le news non smettono di arrivare, anche la novità su Gemma Galgani ha sconvolto tutti. La dama torinese per eccellenza continua a stupire i telespettatori con i suoi sogni e progetti d’amore ancora non realizzati.

Se Gemma troverà l’amore non è certo, quello che però è evidente è la separazione di una coppia giovane e fresca che è stata molto criticata per la messa in scena attuata a discapito di tutti.

Uomini e Donne salta fuori la verità: è un addio!

I colpi di scena non smettono di arrivare su Canale 5. Dopo l’inaspettata scelta di Andrea Nicole, appunto fatta senza preavviso tanto che la De Filippi è rimasta senza parole, le news arrivano come fulmini a ciel sereno. Quando si tratta dell’inizio di un nuovo amore, tutti i fans si affezionano alle storie dei protagonisti, ma gli addii sono sempre più spesso in arrivo. Tanto che al momento si ha molta più difficoltà a credere ad una storia e lieto fine. Ecco la verità sulla coppia più criticata del programma.

Si tratta di Joele Milan e Ilaria Melis! Il duo in questione è stato letteralmente cacciato da Maria De Filippi. Per rinfrescare un po’ la memoria di tutti, è necessario fare un salto indietro di qualche puntata, all’inizio dell’edizione corrente.

Il duo in questione è formato da un ex tronista, Joele, e da una delle sue corteggiatrici Ilaria. Quello che è accaduto ha fatto imbestialire la conduttrice, la quale è conosciuta da tutti più per i modi comprensivi nei confronti dei ragazzi che partecipano ai suoi programmi televisivi, piuttosto che pronta a giudicare e a dare degli ultimatum.

Ma se Maria è arrivata a cacciarli, c’è un motivo! Tutto è causato dal fatto che i due sembravano piacersi molto fin dall’inizio, e il caso volle che durante un ballo i microfoni rimasti accesi li hanno colti in fragrante.

I due stavano escogitando di rimanere nel programma per avere visibilità, con l’intenzione una volta usciti di frequentarsi. Una volta cacciati, i fan e gli haters li hanno seguiti nei social media, e come appaiono qui in foto, sembrava andare tutto a gonfie vele.

In realtà, un gesto stravolge tutto: Joele non segue più Ilaria! Condizione che unita al fatto di non averli più visti insieme, conferma la separazione. Che si tratti di una crisi temporanea o definitiva non è stato accertato.

Per non perdersi le news in arrivo, restiamo aggiornati!