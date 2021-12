Tronista di Uomini e Donne smascherato: lui replica e sbotta

Dopo Uomini e Donne la verità sembrerebbe essere venuta a galla. Il protagonista dello show ha sempre mentito? Lui sbotta e replica così.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni in cui è in onda ha visto spesso prendere parte all’interno degli studi Elios realmente interessate a trovare l’amore ed altre che puntavano esclusivamente alla visibilità che la trasmissione può donare.

Tant’è che in molti non hanno mai convinto il pubblico del piccolo schermo che hanno sempre dubitato della loro sincerità. Uno tra tutti è senza dubbio Armando Incarnato, con cui gli opinionisti si sono sempre scontrati durante il suo percorso negli studi Elios di Roma, insinuando che abbia una compagna al di fuori del programma. Le segnalazioni continuano ad arrivare e questa volta a raccontare il gossip sul cavaliere ci ha pensato Alessandro Rosica, confermando tutti i sospetti sul cavaliere.

Ovviamente Armando di Uomini e Donne non è stato di certo a guardare e si è difeso così.

Armando Incarnato ha preso in giro tutti a Uomini e Donne? Lui si difende così

Alessandro Rosica ha accusato il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne di prendere in giro il pubblico e la trasmissione di Maria De Filippi perché si vedrebbe con un’altra donna al di fuori del programma e questo, ovviamente, è vietato dalla produzione in quanto compromette la serietà del programma.

“Questo Signorino spesso e volentieri si permette di giudicare gli altri, quando invece lui è il primo a dover scomparire, siccome prende in giro tutti da tantissimi anni“ scrive sul suo profilo Instagram il noto influencer esperto di gossip e cronaca rosa. “Lui si vede spesso e volentieri con la sua ex sud Americana, e non solo per lavoro come ha detto ieri ( la coda di paglia ) lei spesso manda frecciatine sia ad Armando ( quando litigano ) sia alle donne che si avvicinano a lui, anche in puntata” prosegue, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione.

“Perché lei non parla?!? Perderebbe tutto, lavoro, amici e si metterebbe contro Armando e famiglia, lei ha paura, ma allo stesso tempo è ossessionata da Armando“ conclude.

Ovviamente il gossip è arrivato anche al diretto interessato, che sui social ha deciso di replicare in questo modo: “Potete scrivere quello che vi pare. Continuerò sempre e cmq ad essere me stesso e continuerò poi sempre e comunque a sorridere” ha scritto, prendendo le distanze sul gossip che circola sul suo conto.