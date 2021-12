Uomini e Donne puntata 2/12/21, Tina censura tutto: non deve andare in onda

Uomini e Donne oggi ha mandato in onda l’ira di Tina Cipollari, che scelto di censurare ogni cosa senza farlo andare in onda.

Uomini e Donne è iniziato con il botto oggi. Il motivo? Maria De Filippi fa sedere al centro dello studio Diego. Quest’ultimo, dopo aver rinunciato “alla scelta”, ha chiesto alla produzione di avere una nuova chance con Ida Platano.

Per questo motivo ha provato a spiegarle come mai ha scelto di agire in quel modo. Quel modo che tanto l’ha infastidita e l’ha portata a voler chiudere in maniera definitiva la loro conoscenza. Il cavaliere le spiega che non si aspettava la scelta e preso alla sprovvista ha reagito in quel modo. Ida però non vuole sentire ragione e chiude in maniera definitiva. Anche perchè lui è geloso dei clienti uomini che vengono a trovarlo in negozio, ma lei gli ha spiegato che è lavoro e non può di certo negare ai clienti di venire a farsi i capelli da lei.

Diego non sembra essere poi così deluso. In quanto si aspettava un simile atteggiamento da parte della dama, ma ha voluto ugualmente provarci ma attenzione perché la puntata non finisce di certo qui. Seppur a distanza, non è mancato lo spezzone dedicato a Gemma Galgani.

Tina Cipollari censura tutto a Uomini e Donne: lo sgarro a Gemma

Gemma Galgani, in collegamento da casa, ha notato la presenza di un nuovo cavaliere. Parliamo di Luigi, che non è si ancora presentato ma la dama di Torino è riuscita a fiutarne la presenza. Ovviamente si intromette Tina Cipollari, che invita il cavaliere a non accettare il numero della Galgani, facendo anche in modo che le telecamere non possano riprendere per dirgli che cosa avrebbe dovuto dire in puntata.

Lui in un primo momento ammette di essere incuriosito, ma subito dopo declina affermando che ha già iniziato una conoscenza, molto blanda, con Monica e preferisce proseguire con lei. Anche se quest’ultima gli ha detto di non farsi alcun problema, visto che si sono sentiti soltanto qualche volta al telefono.

Si passa al Trono Classico e Maria fa mettere al centro dello studio Matteo, che ha da poco iniziato il suo percorso all’interno del programma. Il tronista è uscito con due ragazze, Jessica e Giada. Nella prima lui ha fatto il provolone, mentre con la seconda ha mostrato un lato molto più dolce e romantico e lui sceglie proprio di ballare con lei. Gianni Sperti passa subito all’attacco e giudica molto provocatore l’atteggiamento dell’altra corteggiatrice. Soprattutto perché credeva che lei fosse molto più adulta invece ha soltanto 19 anni.