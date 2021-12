GF Vip daytime 2/12/21, la gieffina non si trattiene: ha provato a rubarle il marito

Al GF Vip la verità è finalmente venuta a galla. La gieffina non si è trattenuta ed ha ammesso che cos’è successo a telecamere spente.

Il GF Vip è pronto a tenere aggiornare i suoi fedeli telespettatori attraverso un nuovo appuntamento del daytime. La puntata di oggi inizia con il botto, in quanto si parte subito con il triangolo amoroso che vede protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Il nuovo concorrente Biagio D’Anelli è convinto che tra i due vipponi ci sia molto di più di una semplice amicizia e dello stesso parere è anche Sophie Codegoni, in quanto è del parere che se il rapporto con Delia fosse stato così solido, se lei fosse stata realmente la donna giusta, l’ex stella di Centovetrine non si sarebbe mai avvicinato a Soleil.

Alex ha provato a placare i gossip nella casa, ma Biagio lo ha preso in contropiede, chiedendogli se non vuole avere una storia con Soleil oppure se non può. Queste, secondo lui, sono due cose diverse con una netta differenza di scelta. Anche perché con le parole Belli non sembrerebbe essersi trattenuto, facendo forti dichiarazioni dopo la diretta con Alfonso Signorini al GF Vip.

Patrizia Pellegrino e Maria Monsé ai ferri corti: il retroscena al GF Vip

Alex Belli ha però confidato che questa situazione sta diventando sempre più complicata e per questo motivo sta pensando di ritirarsi dal Grande Fratello vip e magari rivedersi un giorno, senza telecamere, con la sua Soleil Sorge.

Lei non è affatto d’accordo con questa scelta, in quanto ritiene che in questo modo lui non sia affrontando la situazione che si è venuta a creata tra loro e Delia, ma che stia semplicemente fuggendo dai problemi. “Io la forza non ce l’ho“ ha commentato lui, lasciando poco spazio all’immaginazione.

L’attenzione passa ai tre nuovi arrivati (Valeria Marini e Giacomo Urtis, entrati come un unico concorrente, e Biagio D’Anelli) che sono stati accolti nel migliore dei modi dagli altri vipponi già presenti all’interno della casa più spiata d’Italia, a differenza di Patrizia Pellegrino e Maria Monsé che purtroppo non sono riuscite a riscuotere lo stesso entusiasmo.

Proprio queste due, tra l’altro, durante la scorsa diretta con Alfonso Signorini hanno discusso durante la fase delle nomination. In quanto Maria è convinta che Patrizia riservi del rancore nei suoi confronti in quanto convinta che volesse rubarle suo marito in passato. “Lui mi aveva detto che lei lo chiamava in continuazione” si è difesa la showgirl, ammettendo di certo che quest’episodio non ha aiutato a farla entrare nelle sue grazie.