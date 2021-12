GF Vip, l’ex gieffina stravolge la sua vita. Dopo il lusso svela: “Posso diventare suora”

Dopo il GF Vip la gieffina ha fatto una confessione che ha lasciato di stucco i fan. Dopo il lusso, ha iniziato un percorso molto particolare.

Il GF Vip ormai è uno dei programmi di punta di Mediaset, in quanto non solo va avanti da ben 6 edizioni, ma l’azienda ha anche scelto di farlo durare non più qualche settimana ma ben 6 mesi. Insomma, un lasso di tempo davvero considerevole per i concorrenti che scelgono di mettersi in gioco e provare quest’esperienza.

Tra i vari concorrenti che abbiamo avuto modo di conoscere durante il corso di questi anni c’è Serena Grandi, che scelse di prendere parte alla seconda edizione condotta da Ilary Blasi, quella che vide trionfare Daniele Bossari.

L’attrice, intervistata da Il Corriere di Bologna, ha deciso di raccontarsi come non mai, facendo una rivelazione che ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori.

Serena Grandi dopo il GF Vip a cuore aperto: confessioni inedite sulla sua vita

Serena Grandi ha raccontato per la prima volta di aver iniziato un nuovo percorso di vita. Un percorso che, qualora lei vorrebbe, potrebbe condurla fino a diventare una suora laica. Decisamente una svolta inaspettata per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sembrerebbe aver iniziato un nuovo capitolo della sua vita: “Diciamo che ho iniziato da un paio di mesi un percorso in una chiesa di Riccione che potrebbe portarmi ad essere una suora laica.

Ma non solo, l’attrice, durante il corso dell’intervista, ha anche ammesso che attualmente non vive un rapporto molto sereno con il suo corpo. Tant’è che ha scelto di levare gli specchi da casa per evitare di vedere la sua immagine riflessa.

“Oggi ho un rapporto difficile con il mio corpo” ha poi proseguito durante il corso dell’intervista. “Questo mio corpo oggi è stato martoriato per colpa della chirurgia estetica e della malasanità” ha ammesso, toccando un argomento che è molto attuale tra le persone comuni e non. “Non riesco più a vederlo riflesso in uno specchio, tanto da aver eliminato tutte le superfici riflettenti in ogni dove” ha poi concluso, prendendo una drastica decisione di eliminare da casa tutti gli specchi, onde evitare di poter vedere la sua immagine riflessa allo specchio.

Serena Grandi dopo il GF Vip ha scelto di raccontarsi come non mai, rivelando aspetti inediti della sua vita.