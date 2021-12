Un colpo di scena davvero inaspettato nella casa del GF Vip. Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno avuto un confronto sicuramente imprevedibile

Nessuno l’avrebbe detto, eppure dopo molti scontri e confronti duri scoppia un’inattesa complicità, o quantomeno un “deponete” le armi tra due personaggi indubbiamente forti di questa edizione del GF Vip. I telespettatori che seguono la diretta 24h su Mediaset Extra hanno assistito a un momento davvero sorprendente tra due “leonesse”, vale a dire Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Un momento intimo, dove si è vista chiaramente una confidenza inaspettata e a un certo punto anche un pizzico di complicità.

L’argomento è stato ovviamente il “caso” Alex Belli, e il confronto tra le due è stato interessante. L’attore ha finalmente fatto crollare le sue difese e si è dichiarato nei confronti dell’affascinante influencer. “Sono innamorato di te”, le ha detto, con buona pace della moglie Delia Duran, che intanto segue tutto da casa. E Soleil non si è certo fatta pregare, dimostrando di apprezzare le avances dell’uomo.

GF Vip, l’inaspettata “alleanza” tra Soleil e Sophie su Alex Belli

E in effetti tra loro due la storia va avanti da giorni: in tutti i modi cercano di scambiarsi bacetti ed effusioni, anche con la scusa della recitazione cinematografica. E anche durante le dirette serali si vede come tra loro non manchino carezze e coccole assortite. Effusioni talmente forti che i due sono stati perfino richiamati dagli autori: e meno male che nessuno di loro parla di un sentimento che si sta accendendo. Tuttavia, Alex Belli è sposato, e la moglie Delia Duran si è già scontrata con lui in diretta.

E sull’argomento Soleil si è confrontata con Sophie, che ha preso le sue difese: “Ti sei comportata bene, non ho mai visto nessuna rispettare il matrimonio come te”. La tronista, però, invita l’amica a non prendere in mano la situazione e aspettare che lo faccia Alex Belli. Tra l’altro la Codegoni ha detto alla sua amica che l’interesse suo per Belli sembra autentico. E pensare che tra le due ragazze fino a pochi giorni fa sono volate parole grosse e litigi decisamente eloquenti. Risposte acide e battute antipatiche, eppure la tregua è stata siglata in nome della “love story” gieffina dell’ex Isola dei Famosi.