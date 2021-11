Alex Belli stravolge tutto: la dichiarazione a Soleil Sorge spiazza

Alex Belli ha stravolto ogni cosa al Grande Fratello Vip. La sua dichiarazione d’amore a Soleil Sorge ha colto di sorpresa tutti.

Alex Belli non smette di stupire il pubblico del piccolo schermo che da casa sta seguendo con attenzione questa sesta edizione del GF Vip. Lo stesso che non ha mai creduto nell’amicizia tra lui e Soleil Sorge, convinti che tra loro ci sia molto di più visti anche i recenti baci, che siano essi teatrali o cinematografici.

In particolar modo, nelle scorse ore, dopo la diretta con Alfonso Signorini, è arrivato il colpo di scena che ha cambiato tutto. In quanto l’ex stella di Centovetrine si è dichiarato alla sua compagna di viaggio, confidandole di amarla e di non riuscire a stare lontano da lei nonostante ci abbia provato e che ieri la sua intenzione era quella di non voler ferire sua moglie Delia Duran.

Alex Belli si è dichiarato a Soleil Sorge e quest’ultima è rimasta senza parole.

Soleil Sorge senza parole: la dichiarazione di Alex Belli la coglie di sorpresa

Alex Belli, mentre era in sauna con Soleil Sorge, ha ammesso, contrariamente a quanto rivelato in puntata ad Alfonso Signorini, di essere ovviamente frenato di fronte alla presenza delle telecamere in quanto non vorrebbe in alcun modo ferire Delia Duran che al di fuori del programma segue il tutto con attenzione.

A nulla però sarebbero serviti i suoi tentativi di camuffare i sentimenti che prova per Soleil al Grande Fratello Vip. Tant’è che poco dopo la diretta è arrivata la dichiarazione d’amore, che trovate in fondo a questo articolo.

Ma come ha reagito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di fronte a questa dichiarazione? La Sorge in un primo momento ha scelto il silenzio per poi scoppiare in una risata, molto probabilmente perché presa dall’imbarazzo.

Senza alcun dubbio, durante l’appuntamento previsto per venerdì sera, Alfonso Signorini indagherà meglio su questa dichiarazione, ma molto probabilmente l’ex stella di Centovetrine correggerà il tiro affermando che l’amicizia è una forma di amore, come aveva già avuto modo di poter accennare durante la diretta di ieri sera, ma il pubblico sembra dubitare che sia soltanto amicizia.

Al ‘mi sono innamorato di te’, Soleil rimane a bocca aperta, poi sorride e alla fine fa una risatina soddisfatta. Che sottona 😏 #gfvip pic.twitter.com/hLOWnXp300 — solesupporter (@solesupporter) November 30, 2021

Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip sono soltanto buoni amici o tra di loro c’è realmente qualcosa di più vista anche questa recente dichiarazione?