Sergio e Jessica dopo Matrimonio a prima vista: prima del bis, quello che nessuno ha mai detto nell’intervista ricca di retroscena e dettagli

Matrimonio a prima vista è uno show che genera irrimediabilmente fortissime curiosità nel pubblico. Ovviamente, c’è la voglia di sapere “come andrà a finire”, ma non finisce qui. La curiosità è anche di vedere se qualche coppia possa amarsi veramente anche dopo un vero matrimonio al buio. Pochissime ci riescono (andando a considerare le edizioni italiane e quelle estere del programma complessivamente) ma chi va avanti nel loro amore diventa una sorta di oggetto di ammirazione da parte dei fan del programma. E’ quello che è accaduto, ad esempio, a Jessica Gregorio e Sergio Capozzi.

Sono stati protagonisti della settima edizione della versione italiana del programma (in onda su Discovery e su Real Time) e hanno lasciato il segno. Il loro accoppiamento risultava perfetto secondo l’algoritmo, e anche alla prova dei fatti l’esperimento è riuscito. Infatti la coppia ha trovato un immediato e forte reciproco interesse e hanno deciso di rimanere assieme anche dopo la fine del programma. Si tratta, è sempre bene ricordarlo, di una delle pochissime ad aver scelto di proseguire insieme senza divorziare. Oggi i due sono rimasti marito e moglie e sono molti felici.

Sergio e Jessica: la verità dopo “Matrimonio a prima vista”

A distanza di mesi dalla trasmissione il loro amore sembra davvero autentico e ogni giorno sempre più forte. Di certo un meraviglioso “spot” per il programma. La coppia si è raccontata in un’intervista a ultimenotizieflash.com, dove ha raccontato il segreto del loro amore. L’intesa tra loro due è sembrata evidente sin dalle prime battute del programma, vale a dire appena dopo il matrimonio, che come i fan del programma sanno è ciò da cui tutto inizia. Si tratta dell’unica coppia “superstite” dell’ultima edizione assieme a Francesco e Martina. In pratica sono la dimostrazione che l’algoritmo di “Matrimonio a prima vista”, funziona.

“Sapevamo che sarebbe stato difficile ma speravo funzionasse. L’amore è difficile ma noi siamo la dimostrazione che con il giusto sforzo l’esperimento può funzionare – ha spiegato Jessica – quando mi hanno presa ho pensato “Poveretti questi, non sanno che in che guaio si sono messi, ho detto”. I due hanno raccontato che il primo giorno, subito dopo il matrimonio le coso sono andate maluccio. “E’ stato disastroso, e pensavamo di aver fatto un guaio. Ma le cose poi sono andate diversamente dall’apparenza”. I due hanno spiegato che l’errore è giudicare alla prima apparenza. “Non va mai fatto in maniera frettolosa. Penso che io e mio marito non ci siamo piaciuti al primo impatto. Ma poi tutto è cambiato”.