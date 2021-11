Matrimonio a prima vista, brutte notizie: l’unica coppia che aveva deciso di rimanere sposata dopo il programma ha deciso di separarsi

Matrimonio a Prima vista è una trasmissione di grande successo. Le vicende delle coppie che si sposano “al buio”, il giorno stesso in cui si conoscono, appassionano i telespettatori in tutto il mondo. Teoricamente, queste coppie, seppur “costruite a tavolino” dovrebbero essere perfette. Un particolare algoritmo li incrocia in modo favorevole in base al carattere e ai loro gusti. Tuttavia, quasi tutti gli sposi finiscono col lasciarsi dopo le cinque settimane di prova previste dal programma.

Non è una passeggiata, perché il fulcro del programma è che il matrimonio è assolutamente autentico, anche dal punto di vista legale, e quindi eventualmente si procede con un regolare divorzio. C’era una coppia nell’edizione italiana del dating show che rappresentava l’unico “baluardo” di soddisfazione per gli autori del programma. Erano rimasti solo loro, infatti, a proseguire la loro relazione anche dopo la fine dello show, rimanendo sposati.

Le cose tra loro erano andate bene: ok il matrimonio al buio, perché tra i due si è acceso un interesse dal punto di vista fisico. Bene anche le settimane di prova, tanto che la coppia annunciò in pompa magna di proseguire la sua storia. Ma la favola è durata quattro anni, perché Francesca Musci e Stefano Protaggi si sono lasciati. L’annuncio è arrivato direttamente da lei tramite Instagram e il suo profilo ufficiale. Invece, da parte dello sposo nessuna comunicazione: anzi lui è proprio sparito dai social, defilandosi nel silenzio.

Non si conoscono i motivi dell’addio, anche se la ragazza ha scritto “Rimarrà per sempre la mia favola moderna, tornassi indietro rifarei tutto”, con tanto di foto delle loro fedi e la data del matrimonio (quello visto in tv). Che sia stato lui a lasciarla? La coppia si è sposata nell’edizione 2016, ma due anni dopo si sono “risposati” per certificare l’autenticità della loro voglia di convolare a nozze.