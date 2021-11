Temptation Island, altro che storia finta: incredibile svolta per la coppia

A Temptation Island la coppia è stata accusata di essere finta, ma ora è arrivata la svolta che cambia ogni cosa: è tutto vero tra loro!

L’ultima edizione di Temptation Island, oltre ad aver rotto numerose coppie che hanno scelto di abbandonare il programma da single, ha fatto sbocciare l’amore tra alcuni protagonisti.

Tra questi ci sono senza alcun dubbio Manuela Carriero e Luciano Punzo. Lei aveva partecipato al programma da fidanzata, ma durante il suo percorso ha compreso di non riuscire a superare i tradimenti di lui, e si è lasciata andare alla conoscenza e corteggiamento del tentatore. Tant’è che dopo la fine dell’esperienza all’isola delle tentazioni sono diventati una coppia vera e propria, ma agli utenti della rete questo sentimento non ha mai convinto.

In molti, infatti, li hanno accusati di stare insieme soltanto per avere una maggiore popolarità sui social e per puro business, ma nelle scorse ore è arrivata la conferma che ha cambiato ogni cosa. Tra loro è davvero amore.

Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo Temptation Island: arriva la svolta

Luciano Punzo, nelle scorse ore, ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver dato vita ad un importante progetto insieme alla sua compagna Manuela Carriero, che ha scelto di trasferirsi a Napoli per poter iniziare una convivenza insieme.

I due hanno annunciato di aver aperto un’attività insieme, aprendo un negozio proprio nel capoluogo partenopeo comunicando il tutto ai propri fedeli sostenitori sul web, informandoli che ora non solo una coppia soltanto per la sfera sentimentale della loro vita ma anche in quella lavorativa, diventando soci di questo negozio. Un negozio che si occupa di fornire al cliente arredi per la casa.

“Ciao ragazzi , questa è solo una piccola parte della nostra azienda” ha esordito l’ex protagonista di Temptation Island sul suo profilo Instagram, mostrando agli utenti della rete il loro negozio attraverso una breve clip che immortala ogni cosa. “A breve sarà pronto il nostro sito !” ha poi annunciato. “Intanto vi lasciamo la pagina Instagram! Restate connessi perché vi daremo tante idee per decorare le vostre case ! Per info scriveteci in direct!” ha poi concluso, annunciando questo nuovo progetto di vita insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciano Punzo (@lucianopunzo_)

Manuela e Luciano dopo Temptation Island sono pronti a portare il loro rapporto ad un livello successivo, portando il loro privato anche nella sfera lavorativa. Una coppia di fatto che ha messo a tacere tutti coloro che non credevano nella loro relazione.