“Non vedeva l’ora di farlo”: Maria Monsè la distrugge al GF Vip

GF Vip, La giornata per è iniziata in modo piacevole; è una bella giornata e i concorrenti si svegliano di buon umore. Poi succede qualcosa

Una giornata che nella casa del GF Vip sembrava iniziata all’insegna della tranquillità. Poi, come spesso accade, le polemiche prendono rapidamente il sopravvento. Maria Monsè ha parlato con Soleil al tavolo della veranda. Da poco entrata nella casa, la Monsè non sta facendo mancare di “tastare il terreno” su alcune vicende spinose di questi primi 72 giorni nella casa.

Tra questi a tenere banco l’avvicinamento proprio tra Soleil e Alex Belli, con conseguente dispiacere della moglie Delia Duran, che vede da casa il marito creare un feeling sempre maggiore con l’affascinante influencer. Nella conversazione si è parlato dello scambio di vedute in studio tra Soleil e la stessa Delia. Una scena che la Monsè ha rivissuto con Soleil Sorge. “Lei non vedeva l’ora di fare quella cosa, e tu sei andata via tipo agnellino sacrificale”, ha spiegato Maria.

GF Vip, Maria Monsé parla del confronto tra Soleil e Delia Duran

Il riferimento è che la moglie di Belli era agguerrita e pronta con un discorso forte per approcciare la discussione. Dall’altro lato, Soleil è sembrata più in impaccio, tanto che si è anche assunta la colpa anche se alla fine se l’è cavata bene. Maria le ha ricordato che Soleil, a differenza di Delia, non sapeva del confronto e che secondo lei ne è uscita vincitrice. Contenta l’influencer, che ha apprezzato il sostegno della sua compagna di viaggio.

La Monsè ha avuto modo di criticare l’atteggiamento della moglie di Alex, che si è soffermata sull’aspetto estetico di Soleil invece di altre doti che probabilmente stanno affascinando il marito. E la conclusione della neo entrata è che forse la Duran voleva farsela amica, ma il risultato è stato che si è soltanto sminuita lei come donna.