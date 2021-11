Il crollo di Miriana Trevisan: lacrime e disperazione al Grande Fratello Vip

Lacrime e disperazione al Grande Fratello Vip: il crollo di Miriana Trevisan

Il Grande Fratello Vip, nella puntata di ieri sera, ha raggiunto ascolti da record. Due nuovi ingressi nella Casa, le Princess adesso gareggiano non più insieme ma da sole e la proposta di matrimonio di Alessandro a Francesca Cipriani.

Una vera e propria festa e tante congratulazioni, ma nonostante il clima pacato e gioiosa, arriva il fatidico momento delle nomination.

Miriana Trevisan nomina un donna della Casa ed ha scombussolato l’equilibrio tra i concorrenti.

La showgirl si lascia andare a lacrime e disperazione con Alex Belli dopo averci dormito su. E’ triste e sconsolata e cerca aiuto dal gieffino.

Vediamo cosa è successo

Miriana Trevisan, al Grande Fratello Vip, in lacrime: il duro crollo

Miriana Trevisan stamani si è svegliata scossa. Durante la puntata di ieri sera, la showgirl ha nominato per la prima volta Katia Ricciarelli che non l’ha presa affatto bene.

Le ha dato di falsa, di s***a e adesso non si fida più di lei.

Miriana, già con i sensi di colpa, si trova contro anche Soleil Sorge e Alex Belli, sui fidati consiglieri.

Decide quindi di dormirci su per poi riaffrontare l’argomento con il gieffino.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip 2021, cinque addii a dicembre: ecco chi lascia

Alex sembra quasi dalla parte di Katia: secondo lui l’ex volto di Non è La Rai deve prendere le conseguenze delle sue azioni.

“Ognuno le deve calcolare, neanche calcolare, uno deve andare di cuore. Io sto andando di cuore, non mi sentivo di votare Carmen” esclama Miriana.

“La nomination ha scatenato una roba che s’è presa 38 di febbre ieri sera” risponde Alex riferendosi a Katia: “Gli si è alzata la pressione, non riusciva nemmeno a stare seduta, nemmeno a mangiare. Prenditi le conseguenza delle tue azioni!”

Miriana è scioccata: pensa che il comportamento della Ricciarelli sia stato infimo nei suoi confronti. Si è sentita chiamare “Giuda” dalla famosissima soprano.

La showgirl non voleva farla offendere anche perché le due hanno un buon rapporto, tanto che la Trevisan aiuta Katia anche nei momenti più intimi.

Alex è proprio questo che non capisce: perché andare ad aiutare una persona, se poi la devi nominare.

Leggi anche –> Guerra al Grande Fratello Vip: Patrizia Pellegrino scatena il panico

Miriana è rimasta ferita dalla nomination della Ricciarelli, perché le ha puntato il dito contro quando ha trattato male Nicola Pisu ballando sotto la pioggia e non stando con lui.

“Io le ho detto ‘Perché mi hai rinominato?’ In due mesi, sei quella che non l’ha capito, ma eri quella a cui tenevo di più e le ho detto ‘La prossima volta ti nomino‘. Basta, mi sono trovata in quella situazione e l’ho nominata, ma niente di grave” dice la Trevisan.

“Niente di grave, ma per lei ha una valenza di tradimento altissimo” controbatte Belli.

La showgirl non ce la fa più e con la voce spezzata domanda al gieffino: “Ma tu vuoi smettere di non tener conto di me?“.

Belli si alza subito e si avvicina alla concorrente per abbracciarla e rassicurarla.

“Non ti voglio vedere così. Quando tu c’eri, che io ero giù, tu c’eri per me e ti ho apprezzato tanto. E’ per questo che ti dico che mi dispiace tantissimo che tu sia finita in questa roba qui” risponde il gieffino.

Miriana piange e si lascia andare a lacrime di delusione sotto il tetto del Grande Fratello Vip.

Secondo la showgirl anche lei è stata tradita più volte: quando Katia ha smesso di parlarle a causa del bacio con Nicola Pisu o quando ha visto la Trevisan ballare sotto la pioggia ed averla nominata ben due volte.

Leggi anche –> Lo scivolone di Katia Ricciarelli: svela tutto al Grande Fratello Vip

“In tutti i casi, io sono quella che deve fare le cose più perfette, ma non sono perfetta” singhiozza Miriana.

Crede che la Ricciarelli sia sempre stata ingiusta con lei e l’abbia tradita più e più volte.

La soprano ha sempre voluto dalla showgirl un comportamento integerrimo e non comprende affatto il volere di Miriana di volersi godere la vita.

Alex è convinto che una chiacchierata possa rimediare a tutta la baraonda nata in Casa.

Miriana Trevisan deve riuscire a parlare con Katia, anche se quest’ultima non sembra averne proprio voglia.

La Ricciarelli è sempre stata molto severa con Miriana e se abbiamo imparato a conoscerla, non la perdonerà.

Speriamo che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip ci sia un faccia a faccia in tranquillità tra le due protagoniste della discussione