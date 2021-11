GF Vip, l’ex gieffina non ha dubbi: Soleil è finita in una trappola

Al GF Vip Soleil Sorge è caduta in una trappola? L’ex concorrente non ha alcun dubbio e difende la gieffina dagli attacchi avuti durante le scorse dirette con Alfonso Signorini.

Al GF Vip, Soleil Sorge è stata duramente criticata a causa delle spiacevoli frasi utilizzate nei confronti del suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi.

La concorrente ha accusato il suo compagno di viaggio di ostentare ricchezze che in realtà non gli apparterebbero in quanto acquisterebbe capi firmati agli outlet, in modo tale da pagarli ad un prezzo scontato, e mangerebbe questa famosa pasta e piselli per non andare al ristorante. Le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno indignato i telespettatori e molti dei concorrenti, che hanno definito il tutto aggressivo e di pessimo gusto.

Soleil però ha ribadito che non intendeva schierarsi contro le persone umili, ma semplicemente per chi si presenta in un modo diverso da come è in realtà. Dello stesso parere sembrerebbe essere anche Giulia Salemi, che durante lo scorso appuntamento del GF Vip Party ha difeso la concorrente.

Giulia Salemi difende Soleil Sorge al GF Vip: la trappola del gioco

Giulia Salemi, che provato l’esperienza del Grande Fratello Vip per ben due volte, ha difeso Soleil Sorge affermando che spesso, durante il corso della diretta, dopo aver ricevuto un caloroso applauso, ci si lascia andare nella speranza di poter performare al meglio e che spesso, purtroppo, questo comporta il non sapersi dosare, esprimendosi di conseguenza in maniera sbagliata.

“Lei non aveva intenzione di sminuire chi è di un ceto più umile” ha spiegato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. “Non stava disprezzando chi ha una casa bilocale o chi mangia pasta e piselli, perché il caviale dubito che lo mangiamo tutti quanti a pranzo e cena” ha poi aggiunto, provando ad interpretare le parole della sua collega.

“Semplicemente al Grande Fratello succede un meccanismo inconscio. Più ti senti forte e più in puntata vuoi performare. Più hai fatto battute a effetto che hanno funzionato, più sei alla ricerca di queste frasi che nel 90% la gente percepisce bene. Però ci sono volte in cui ti escono in maniera sbagliata e la gente può rimanere anche un po’ sbigottita” ha poi concluso, provando a spiegare quello che secondo lei sarebbe successo nelle scorse ore.

L’analisi di Giulia è perfetta: Soleil non voleva di certo sminuire chi mangia pasta e piselli o chi acquista in outlet ma presa dal momento e inconsciamente si è espressa male. 👏🏼 #gfvip #gfvipparty pic.twitter.com/uqcg3C0ZsH — Vale ♐️ (@afiresign_) November 22, 2021

Giulia Salemi ha difeso Soleil Sorge e chi meglio di lei può sapere che cosa si prova nella casa del GF Vip?