Katia Ricciarelli choc: Miriana Trevisan piange al GF Vip, insulti pesantissimi

Katia Ricciarelli dopo la diretta al Grande Fratello Vip si è lasciata andare a frasi pesantissime contro Miriana Trevisan, che è scoppiata in lacrime.

Katia Ricciarelli questa settimana, e per la prima volta, è finita al televoto e non ha affatto reagito bene. La cantante, non appena Miriana Trevisan ha ricambiato la nomination che lei le aveva fatto, ha reagito malissimo scagliandosi contro di lei utilizzando parole durissime.

L’ex moglie di Pippo Baudo ha definito la sua compagna di viaggio una traditrice e una lecchina, per dirla alla buona, e, parlando a tu per tu con Patrizia Pellegrino, entrata nella casa del GF Vip da qualche ora, ha confidato in un momento di rabbia di volerle tirare una scarpa e qualche ceffone. Insomma, non ha preso la nomination in maniera sportiva.

Katia Ricciarelli si è infuriata con Miriana Trevisan e quest’ultima non ha retto gli attacchi ricevuti.

GF Vip, Katia Ricciarelli fa piangere Miriana Trevisan: frasi durissime

Katia Ricciarelli ha speso parole davvero pesanti nei confronti di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, finita anche lei in nomination tra l’altro, accusandola di averla presa in giro anche durante il corso della settimana in quanto avrebbe fatto, secondo il suo parere, delle cose carine nei suoi confronti soltanto per aggraziarsela per poi tradirla in un secondo momento.

“Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me” ha tuonato la cantante, che ha votato a sua volta l’ex ragazza di Non è la Rai. “Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini” ha proseguito furiosa.

“Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**, leccalo ad un altro” ha poi tuonato, ma attenzione perché il suo sfogo non è affatto finito qui. “Mica sto qui a fare le cavolate, se continua così la situazione me ne vado a casa mia“ ha proseguito una furia.

“Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa“ ha aggiunto irritata. “Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle“ ha poi concluso, mentre Miriana ha semplicemente ribadito di aver ricambiato il favore visto che è stata votata da lei in numerose occasioni.