Giucas Casella fa una gaffe al GF Vip. Adriana Volpe non sorvola: “Te la sei giocata”

Giucas Casella ha fatto una gaffe al Grande Fratello Vip. Gaffe che non è stata perdonata da Adriana Volpe che non ha sorvolato sul suo gesto.

A Giucas Casella durante il corso della diretta di questa sera del GF Vip è stato affidato un compito molto importante dal padrone di casa Alfonso Signorini.

L’illusionista, mentre i suoi compagni erano chiusi in una camera da letto, doveva dare il benvenuto alla nuova concorrente, riconoscendo però la sua identità. Un compito non troppo difficile quello di riconoscere una sua collega che probabilmente ha avuto modo di poter incontrare nei vari salotti televisivi durante il corso della sua carriera.

Peccato però che così non sia stato e non appena l’ha vista ha subito dato il benvenuto ad Adriana Volpe, ma la donna in questione non era l’opinionista ma Maria Monsè!

Giucas Casella ha fatto una gaffe al GF Vip e la reazione dell’opinionista di Alfonso Signorini non è affatto passata inosservata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF VIP: Lulu fa arrivare una sorpresa a Manuel, ma Signorini nasconde tutto

Adriana Volpe rimprovera Giucas Casella al GF Vip: la gaffe impazza sul web

Giucas Casella purtroppo non ha riconosciuto la sua nuova compagna di viaggio. Tant’è che in un secondo momento ha perfino ipotizzato fosse Manila Nazzaro, dimenticando che l’ex Miss Italia è nella casa del Grande Fratello Vip dall’inizio di quest’avventura e non è di certo giunta nel programma da qualche ora.

Fortunatamente ci ha pensato Francesca Cipriani a risolvere questo mistero, ma l’opinionista non ci è di certo stata e non appena Alfonso Signorini le ha dato la possibilità di poter intervenire, lei non si è di certo nascosta dietro ad un dito ed ha subito voluto dire la sua al concorrente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lo scivolone di Katia Ricciarelli: svela tutto al Grande Fratello Vip

“Dopo di questa Giucas” ha esordito Adriana Volpe a Giucas Casella al Grande Fratello Vip. “Ti sei giocato per sempre l’immunità” ha poi concluso ironica e con un pizzico di malizia, ma l’illusionista non è sempre cogliere il reale significato di queste parole e non appena l’opinionista ha concluso il suo collegamento, è apparso subito preoccupato di non poter più ricevere l’immunità che lei e Sonia Bruganelli possono concedere ai vipponi, dando loro l’occasione di potersi salvare dalle nomination.

Signorini non ha potuto fare a meno di notare la reazione di Giucas ed ha ironizzato su come lui della Monsé, appena entrata nelle vesti ufficiali di concorrente, non avesse dato alcuna importanza ma stesse ancora ripensando alle parole pronunciate poco prima da Adriana Volpe nei suoi confronti. Ma con o senza immunità, Giucas può contare sull’amore del pubblico del piccolo schermo.