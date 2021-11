Lo scivolone di Katia Ricciarelli: svela tutto al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli non si morde la lingua in tempo e spoilera un particolare molto delicato che riguarda la sua esperienza al Grande Fratello

Si parla tanto nella casa del Grande Fratello, ed è comprensibile. Non c’è molto da fare per i concorrenti, e le lunghe chiacchierate si sprecano. Spesso, vengono anche fuori confessioni inaspettate, ma anche alcune parole un po’ fuori luogo. Insomma, delle vere e proprie “gaffes”, che spesso possono mettere nei guai i concorrenti. Uno degli ultimi episodi ha riguardato Katia Ricciarelli: l’ex moglie di Pippo Baudo, in una delle consuete chiacchierate con i suoi amici si è fatta scappare un’informazione piuttosto delicata sul suo futuro all’interno del reality.

La donna stava scherzando con Silvestri, e si parlava della sua permanenza all’interno della casa: in sostanza i suoi amici volevano trovare un modo per farla rimanere il più a lungo possibile nel reality. A quel punto Katia Ricciarelli, chissà per quale motivo, si è lasciata scappare un’informazione privata come se non fosse sotto i riflettori delle telecamere. Katia ha rivelato che non è detto che lascerà il gioco, ma che la decisione spetterà a lei. In sostanza ha rivelato di avere un contratto fino al 13 dicembre.

Grande Fratello, Katia Ricciarelli svela tutto

Niente di clamoroso, a pensarci bene. Infatti la chiusura del programma in origine era fissata proprio per quella data. Ecco perché la Ricciarelli ha dato disponibilità fino al termine del programma, chiaramente in caso non fosse arrivata un’eliminazione prima. A questo punto, visto che difficilmente la Ricciarelli sarà eliminata, bisogna capire cosa succederà dopo il 13 dicembre.

Probabile che, se lei darà il suo consenso, l’accordo si possa prolungare, così come la sua permanenza nel reality. Altrimenti Alfonso Signorini chiederà ai concorrenti che “non se la sentono” di uscire e tornare a casa. Quello che ha un po’ colpito il pubblico è che la permanenza di una concorrente è legata a un contrattino “nero su bianco”, ma ciò non deve meravigliare, visto che tutti i “vipponi” hanno un accordo più o meno simile. A maggior ragione quelli più importanti.