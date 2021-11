Maria Monsè, chi è: età, altezza, vita privata e la figlia Perla Maria

Chi è Maria Monsè: età, altezza, carriera, vita privata, il marito Salvatore Paravia e il rapporto speciale con la figlia Perla Maria.

Maria Monsè è un’attrice, conduttrice e showgirl che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Non è la Rai. Un programma che le aperto le porte della televisione di cui è una protagonista. Mamma e moglie, ha continuato a lavorare e a novembre 2021 entre per la seconda volta nella casa del Grande Fratello Vip dopo la prima partecipazione nella terza edizione.

Nome : Maria Monsè

nessuno Profilo Instagram: @maria_monse_official

Chi è Maria Monsè: carriera, vita privata e il rapporto con la figlia Perla Maria

Maria Concetta La Rosa, vero nome di Maria Monsè, è nata a Catania il 17 febbraio 1974. Ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo come ragazza di Non è la Rai diventando, successivamente, la conduttrice del programma “Go Cart“. Ha lavorato anche come attrice in nei film “Io e il re” di Lucio Gaudino e “Ragazzi della notte” di Jerry Calà e nelle fiction “Il maresciallo Rocca” e “Donna”.

Ha lavorato, inoltre, anche nelle fiction “Ho sposato un calciatore” e di “Fratello e sorello”. Ha fatto l’opinionista per “La Fattoria” ed è stata giurata de “La pupa e il secchione”.

A novembre 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente.

Maria Monsè è sposata con l’imprenditore Salvatore Paravia. “Tra i due ormai sono più gelosa io! Poi Salvatore sa che io sono tutto fumo, alla fine sto sempre in famiglia, non tradirei mai, neanche sotto tortura. Invece lui… mai dire mai!”, ha dichiarato la Monsè in un’intervista rilasciata RTL 102.5 News ai microfoni di Francesco Fredella.

La coppia ha una figlia, Perla Maria che oggi ha 15 anni e con cui si mostra spesso sui social. “Per mia figlia Perla Maria, desidero innanzitutto un futuro nel quale la vedo come professionista, come un medico. Mi auguro che diventerà una dottoressa come mio papà e tanti nella mia famiglia, se poi vorrà fare il mio stesso lavoro mi auguro che lo farà come hobby”, ha detto nelle varie interviste rilasciate nel salotto di Barbara D’Urso.