GF VIP: Lulu fa arrivare una sorpresa a Manuel, ma Signorini nasconde tutto

Al GF Vip, la principessa Lulù Selassiè ha fatto arrivare una sorpresa a Manuel Bortuzzo, ma Signorini ha nascosto ogni cosa.

Manuel Bortuzzo durante il corso di questa puntata del GF Vip si sarebbe aspettato di tutto tranne che di ricevere una sorpresa per risollevargli il morale, visto che ultimamente è apparso piuttosto giù di tono rispetto al solito.

Alfonso Signorini lo ha lasciato senza parole come soltanto lui sa fare, facendogli incontrare il suo migliore amico, Alex. Alex rappresenta una delle persone più importanti per la vita del nuotatore, in quanto è uno dei pilastri della sua vita. I due sono pronti a sostenersi in ogni occasione. Tant’è che il nome del ragazzo non è nuovo ai fedeli sostenitori del programma in quanto è venuto fuori in più occasioni.

Ma l’attenzione degli utenti della rete è andata ben oltre l’incontro tra i due amici, in quanto hanno scovato un retroscena che non è stato annunciato in puntata. Un retroscena che riguarda Lulù Selassiè e che Signorini ha tenuto nascosto in diretta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: E’ stata la gieffina dagli occhi a mandorla: ecco com’è e cosa fa oggi

Sorpresa per Manuel Bortuzzo al GF Vip: Signorini glissa su Lulù Selassiè

Alfonso Signorini ha emozionato Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip facendogli incontrare una delle persone più importanti della sua vita, ma ho omesso di raccontare al nuotatore che il tutto è partito da Lulù Selassiè durante le scorse settimane.

La principessa, prima di avere un forte scontro con lui, notandolo di pessimo umore aveva chiesto alla produzione era possibile fargli incontrare Alex, lanciando l’idea per una sorpresa. L’idea è stata accolta, ma in diretta, e soprattutto al diretto interessato, questo dettaglio non è stato svelato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lo scivolone di Katia Ricciarelli: svela tutto al Grande Fratello Vip

Gli utenti della rete avrebbero preferito che Alfonso Signorini potesse condividere questa importante informazione con Manuel Bortuzzo, mettendolo al corrente di come stanno le cose, ma almeno per il momento non c’è stata alcuna precisazione se tale proposta.

Tra l’altro, vi abbiamo accennato che Alex era un nome noto ai telespettatori e non solo perchè Manuel ne ha parlato nella casa più spiata d’Italia, ma perché aveva criticato Lulù Selassiè sul suo profilo social, stroncando l’atteggiamento di quest’ultima nei confronti del suo migliore amico, giudicandolo fin troppo ossessivo.

Lulù ovviamente non sa nulla di tutto questo, e nemmeno Bortuzzo, che è rimasto all’oscuro di tutto per quanto riguarda l’organizzazione della sorpresa che ha ricevuto questa sera durante il corso della diretta del GF Vip.